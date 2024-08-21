Türkiye güne depremle uyandı: Elazığ ve Kahramanmaraş sarsıldı
Kandilli Rasathanesi, Elazığ ve Kahramanmaraş’ta sabaha karşı depremlerin meydana geldiğini açıkladı.
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21 Ağustos sabahı Türkiye’nin farklı bölgelerinde iki deprem kaydedildi.
İlk sarsıntı saat 04:10’da Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi Payamburnu bölgesinde meydana geldi. 3.1 büyüklüğündeki deprem, yerin 3.9 kilometre altında gerçekleşti.
Elazığ'da deprem
Kandilli Rasathanesi’nden alınan verilere göre, saat 05:15’te ise Elazığ’ın Palu ilçesinde bir başka deprem daha yaşandı.
Bu kez 3.9 büyüklüğündeki deprem, 5.0 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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