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Türkiye güne depremle uyandı: Elazığ ve Kahramanmaraş sarsıldı

Kandilli Rasathanesi, Elazığ ve Kahramanmaraş’ta sabaha karşı depremlerin meydana geldiğini açıkladı.

Haber Merkezi
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Türkiye güne depremle uyandı: Elazığ ve Kahramanmaraş sarsıldı
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21 Ağustos sabahı Türkiye’nin farklı bölgelerinde iki deprem kaydedildi.

İlk sarsıntı saat 04:10’da Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi Payamburnu bölgesinde meydana geldi. 3.1 büyüklüğündeki deprem, yerin 3.9 kilometre altında gerçekleşti.

Elazığ'da deprem

Kandilli Rasathanesi’nden alınan verilere göre, saat 05:15’te ise Elazığ’ın Palu ilçesinde bir başka deprem daha yaşandı.

Bu kez 3.9 büyüklüğündeki deprem, 5.0 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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