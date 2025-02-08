Ekonomiyi bilmek yetmiyor! Hangi bölümden mezun olanlar en fazla maaşı alıyor?

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından hazırlanan, ÜNİ-VERİ sitesinde üniversitelerin bölümlerine yönelik önemli bilgiler yer alıyor.

Üniversite için bölüm seçmeye çalışan lise öğrencilerine, üniversitede okuyan ve ileride ne kadar maaş alacağını düşünen ya da son sınıfta iş başvuruları yaparak ne kadar maaş isteyeceğini düşünenlere yönelik hazırlanan verilerin içinde sadece parasal konular da yok.

Bölümlerin ilk iş bulma sürelerinden, ilk işteki ücret dağılımına, kamuda ya da akademide çalışma oranlarına, girişimcilik ya da yöneticilik oranlarına kadar geniş bir yelpazede bilgi sunuluyor.

Ekonomi ve finans alanıyla mühendislik ve sağlık bilimlerindeki ücretleri bu verilerden derleyerek sizler için inceledik.

Ekonomi ve finans alanında yeni mezunların maaş oranları

Bankacılık ve sigortacılık, çalışma ekonomisi, ekonometri, iktisat, istatistik, işletme, işletme yönetimi, maliye ve uluslararası ticaret bölümlerinde 2024 yılı verilerine göre, asgari ücret düzeyi yüksek görülüyor. Ortalamada tüm bu bölümlerin mezunları içinde asgari ücretle işe başlayanların oranı yüzde 30’a yakın olurken, asgari ücretin yarısından fazlasına kadar ise yüzde 34 oranında ilk işine girenler görülüyor.

Yeni mezunların içinde iki asgari ücret alan yüzde 15, üç asgari ücret alan da yüzde 6 oranında olurken, bölümlere göre şu şekilde farklılaşıyor:

Bu bölümler içinde yeni mezunların ortalama maaşı da asgari ücretin hemen üzerinde yer alıyor. Ortalamada en yüksek maaşı istatistik mezunları alırken, onu işletme ve iktisat takip ederken 2024 verilerine göre ortalama 22 bin 500 TL maaş aldıkları görülüyor.

Mühendisliklerde maaşlar nasıl?

Gemi ve uçak mühendislikleri orman, çevre ve biyo mühendisliklerle çok farklı bir tablo çizerken listede de üst sıralarda geliyor.

Ülkemizde yoğun tercih edilen inşaat mühendisliğinde de ilk işe başlayan neredeyse 3 yeni mezundan birine asgari ücret verildiği görülürken, bu oran en düşük kimya ve endüstri mühendisliklerinde görülüyor.

Mühendisliklerde ortalama maaşların yüksek olduğu bölümler, yeni mezunlara iki ya da üç asgari ücret verme oranının yüksek olduğu mesleklerde görülüyor.

Bilgisayar, endüstri ile elektrik ve elektronik mühendislikleri de halen popülerliğini koruyor.

Sağlık alanında tıp açık ara önde!

Sağlık bilimlerine bakıldığında, tıp okuyanların açık ara önde olduğu görülüyor. Veterinerlik, eczacılık, diş hekimliği, hemşirelik, psikoloji, fizyoterapi, sağlık yönetimi, beslenme ve diyetetik, sağlık hizmetleri ve odyoloji de bu alanda yer alırken, bu alanda farkın açık olduğu da dikkat çekiyor.

Tıp mezunlarında yeni mezunlara verilen ücretler asgari ücretin yanından geçmezken, odyoloji mezunlarında yaklaşık iki mezundan biri asgari ücret alıyor.

Tıp mezunlarının yine maaşlarının bu alandaki ortalamanın yaklaşık iki katı olduğu görülüyor. Doktorlara en yakın maaş alanlar da yine veteriner hekimler oluyor.