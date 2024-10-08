Gaziantepli kebap devinin sahibi hayatını kaybetti
Gaziantep’in Develi Restoranları’nın kurucusu iş insanı Arif Develi hayatını kaybetti. Cenazesi, perşembe günü Beşiktaş Barbaros Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı’na defnedilecek.
Gaziantepli kebap zincirleri Develi'nin sahibi Arif Develi hayatını kaybetti. Cenazesi, perşembe günü Beşiktaş Barbaros Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı’na defnedilecek.
Arif Develi kimdir?
Arif Develi, 30 metrekarelik bir restoranın sahibi olan dedesiyle 6 yaşında çalışmaya başladı. 22 yaşında İstanbul’a gelerek “Merhaba Şehr-i İstanbul” diyerek esnaflık hayatına adım atan Develi, Gaziantep'in lezzetlerini Samatya’ya taşıdı. 111 yıllık geçmişe sahip Develi markası, çalışkanlığı sayesinde bir efsane haline geldi.
Develi’nin yaşam hikayesi, “Arif Olmak” adlı belgeselde de işlendi. İş dünyasında bıraktığı izler adından sözettiren Arif Develi, Gaziantep ve İstanbul gastronomi kültürüne önemli katkılarda bulundu.