İş aramanın kriterleri değişiyor! LinkedIn'e göre artık bir diplomaya ihtiyacınız olmayabilir!

Değişen şartlar artık iş bulmanın da kriterlerini dönüştürüyor.

Kolej veya üniversite onlarca yıldır geleneksel bir geçiş töreni oldu ve milyonlarca genç yüksek öğrenimi bir iş bulmanın tek yolu olarak görüyor.

Ancak son zamanlarda diploma gerektirmeyen işlerin yanı sıra yükseköğretime alternatif olarak sunulan ve ileride ilginç iş ve kariyer fırsatlarına yol açabilecek diğer alternatiflerin sayısında da artış görülüyor. Bunlar arasında çıraklık, işe yerleştirme, ticaret okulları, stajlar, sertifikalar ve diğer kısa kurslar ve daha fazlası yer alıyor.

LinkedIn'in yakın zamanda yaptığı bir araştırmaya göre, 2021'den bu yana İngiltere'de diploma gerektirmeyen iş ilanlarının sayısında yüzde 14,2'lik bir artış oldu.

Bunun, işletmelerin uyum ve işbirliği gibi, derece terimleriyle ölçülemeyen ancak işe alım yöntemlerinde bir değişikliğe neden olan yumuşak becerilere daha fazla odaklanmasından kaynaklandığı bildiriliyor.

Şirketler ayrıca teknik ve işe özgü becerilerin çeşitli giriş seviyesi adaylarına daha kolay öğretilebileceğini giderek daha fazla fark ediyor.

Spesifik becerilere giderek daha fazla değer veriliyor

LinkedIn verileri ayrıca, işe alım personelinin üniversite diploması yerine belirli beceri setlerine sahip adayları arama olasılığının beş kat daha fazla olduğunu vurguladı.

Euronews'in haberine göre LinkedIn'in İngiltere müdürü Janine Chamberlin bir e-posta notunda şunları söyledi:

"Başarılı kariyerlere giden birçok farklı yol olduğunu bilmek önemlidir. İş dünyası, özellikle de yapay zeka çağında hızla değişiyor ve işletmeler, ortaya çıkan beceri açıklarını azaltmak için insanları işe alma ve eğitme yöntemlerini yeniden gözden geçiriyor.

"İşletmeler, kaliteli adayları belirlemenin tek yolunun diplomalar olmadığının giderek daha fazla farkına varıyor.

"Özellikle de giriş seviyesindeki roller için - işletmelerin ekip çalışması ve iletişim de dahil olmak üzere aktarılabilir sosyal beceriler için işe alım yaptıklarını ve ardından doğru rollerde, doğru becerilere sahip, doğru zamanda ihtiyaç duydukları kişilere sahip olduklarından emin olmak için belirli iş rolleri için eğitim verdiklerini görüyoruz."

Çıraklık ilanlarının sayısı artıyor

Çıraklık eğitimleri giderek tam zamanlı üniversiteye alternatif olarak görülürken, bazen belirli sektörlere daha iyi erişim ve daha sonra daha kazançlı iş fırsatları sağlıyor.

LinkIn'e göre, kamu hizmetleri gibi sektörlerde çıraklık için verilen iş ilanlarının sayısı yüzde 60,6 artarken, perakende çıraklık ilanları yüzde 58,7 ve teknoloji sektöründekiler yüzde 16,2 arttı.

E.ON UK'nin insan kaynakları müdürü Helen Bradbury şunları söyledi: "Artık pek çok gencin kariyerlerine bir adım önde başlamak için doğrudan işe girmek istediğini biliyoruz. E.ON olarak, öğrencilerin eğitim geçmişlerinden bağımsız olarak başarılı kariyerler inşa etmeleri için çeşitli yollar sunmaktan gurur duyuyoruz."

Bradbury ayrıca, "Çıraklık eğitimlerimiz, çıraklarımızın gelecekte başarılı olmaları için gereken becerileri geliştirmelerini sağlamaya odaklanmıştır ve hem pratik deneyim hem de akademik öğrenim sağlamak üzere tasarlanmıştır; bu sayede çıraklar öğrenirken kazanabilir ve görevlerine doğrudan uygulanabilecek değerli beceriler edinebilirler" ifadelerini kullandı.

"Diploması olmayanlar için de çeşitli giriş seviyesi roller sunuyoruz. Bu roller ödüllendirici bir kariyer için sıçrama tahtası görevi görüyor ve kapsamlı iş başında eğitim ve gelişim fırsatları sunarak meslektaşlarımızın şirket içinde gelişmek ve ilerlemek için ihtiyaç duydukları araçlara ve desteğe sahip olmalarını sağlıyor."

Birleşik Krallık'taki işletmeler yapay zeka ilerledikçe sosyal becerilere giderek daha fazla değer veriyor

Birleşik Krallık'taki iş ortamının bu kadar hızlı değişmesiyle birlikte, işletmeler diplomalardan ziyade sosyal becerilere giderek daha fazla önem veriyor. Bu durum, son birkaç yılda yapay zeka alanında yaşanan çarpıcı değişikliklerle daha da kötüleşti.

LinkedIn, Birleşik Krallık'taki işlerin gerektirdiği becerilerin 2030'a kadar 2016'ya kıyasla yüzde 65 oranında değişeceğini tahmin ediyor.

Bu nedenle, Birleşik Krallık'taki her on işverenden dokuzu sosyal becerilerin büyük önem taşıdığını düşünüyor ve Birleşik Krallık'taki işletmeler için en çok talep edilen beş beceri müşteri hizmetleri, liderlik, iletişim, yönetim ve ekip çalışması.

Siemens'in İngiltere ve İrlanda'dan sorumlu yetenek kazanım müdürü Gemma Aldridge konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Çıraklık eğitimine olan bağlılığımız ve deneyim ve niteliklerden ziyade potansiyele değer veren bir işe alım felsefesi, çeşitli bir yetenek havuzundan yararlanmamıza ve inovasyonu teşvik etmemize olanak tanıyor. Potansiyele odaklanmamız, geleneksel ölçütlerin ötesine baktığımız ve her bireyin masaya getirdiği benzersiz yetenekleri ve bakış açılarını tanıdığımız anlamına geliyor.

"Bu kapsayıcı yaklaşım, günümüzün dinamik ortamında başarılı olmak için gerekli olan sürekli öğrenme ve uyarlanabilirlik kültürünü teşvik ediyor. Sadece beceri açığını kapatmakla kalmıyoruz; yenilikçi, esnek ve hızla değişen bir dünyada ilerleme sağlayabilecek, geleceğe hazır bir işgücü yaratıyoruz."

Şirketler eğitim ve destek sunmaya daha açık

Üniversite mezunu olmayan giriş seviyesi adayları işe almaya daha açık olmalarının yanı sıra, şirketler artık işle ilgili teknik gereklilikleri öğrenmeye yardımcı olmak için eğitim sunmaya da daha istekli. Buna müşteri hizmetleri, teknik destek ve idari destek gibi alanlarda eğitim de dahil.

Eğitimin yanı sıra, bazı şirketler çıraklık ve işe yerleştirme fırsatlarının toplumun tüm kesimlerine ulaşmasını sağlama konusunda da daha proaktif davranıyor.

Tesco Birleşik Krallık İnsan Kaynakları Direktörü James Goodman şunları söyledi: "Gençlerin kendileri için doğru kariyer yolunu bulmalarını destekleme konusunda gerçekten tutkuluyuz, bu nedenle işe yerleştirmelerden çıraklık eğitimine kadar bir dizi program sunarak onların işe girmelerine yardımcı oluyoruz.

"Bazı gençlerin ilerlemek için biraz daha fazla desteğe ihtiyaç duyduğunu biliyoruz, bu nedenle kısa bir süre önce mahrumiyet bölgelerinden 150 gence herhangi bir ön yeterlilik olmaksızın Perakendecilik alanında 2. Seviye Ulusal Standart kazanma fırsatı vermek üzere 'Stronger Starts' çıraklık programımızı başlattık. Gençlerin iş hayatına atılmalarına ve bizimle birlikte heyecan verici ve ödüllendirici bir kariyerin ilk adımını atmalarına yardımcı olmak istiyoruz."

Eylül ayında işe alım yoğunluğu arttı

LinkedIn'in bir başka araştırması, insanların yaz tatilinden dönmesinin ardından iş başvuruları arttığı için şirketlerin eylül ayında daha fazla işe alım yaptığını ortaya koydu. Bu aynı zamanda çoğu yeni mezunun işgücüne katıldığı dönem.

LinkedIn'e göre Birleşik Krallık'ta eylül ayında işe alımlar genellikle yaklaşık yüzde 44 oranında artıyor.

Buna karşılık İtalya'da işe alımlar eylül ayında yüzde 26 civarında artarken Fransa'da işe alımlar iki kattan fazla artıyor. Hollanda'da işe alımlar yüzde 65 civarında artarken İspanya'da yaklaşık yüzde 28'lik bir artış görülüyor.

Hollanda, Almanya ve Fransa'da bu yılın ilk yarısında iş arama oranlarında yüzde 10'luk bir artış görüldü.

İş arayanlar ağırlıklı olarak teknoloji, bilgi ve medya alanları için başvururken, profesyonel hizmet işleri de büyük ilgi görüyor. Finansal hizmetler rolleri de önemli sayıda arama ve başvuru görüyor.

Öte yandan, kamu hizmetleri, teknoloji, bilgi ve medya ile kamu yönetimi şu anda küresel olarak en çok işe alım yapan sektörlerden bazıları.

LinkedIn EMEA & LATAM (Avrupa, Ortadoğu ve Afrika & Latin Amerika) Genel Müdürü Josh Graff, bir e-posta notunda şunları söyledi:

"Avrupa genelinde bu ay birçok işletme için 'okula dönüş' zamanıdır ve İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya ve Hollanda'da işe alımlarda genellikle eylül ayında bir artış görülür. LinkedIn verileri, Avrupa'daki çalışanların iş arayışlarında daha yoğun olduklarını ve iş arayanların daha fazla pozisyona başvurduklarını gösteriyor."

"Birleşik Krallık şu anda dünyanın en yüksek üçüncü iş arama yoğunluğuna sahip ülkesi ve Fransa, Almanya ve Hollanda'da da benzer eğilimler görüyoruz."