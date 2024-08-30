İspanya'dan uzaktan çalışan veya dijital göçebeler için iş fırsatı: 570 bin lira ödeyecek!

Bölge, nüfusunu artırmak amacıyla en az iki yıllığına taşınmayı kabul eden dijital göçebe ve uzaktan çalışanlara 15.000 Euro'ya (570 bin lira) kadar teşvik verileceğini duyurdu.

2 milyon Euroluk bütçe

CNBC Make It'te yer alan habere göre Extremadura yerel hükümeti, düşük nüfus oranlarına sahip bu özerk topluluğa 200 kişiyi çekmek amacıyla 2 milyon Euroluk bir bütçe ayırmış durumda. Hükümetin basın açıklamasına göre, bu hibeler mevcut konutlar, ekilebilir araziler ve yerleşimi hızlandırmak için gerekli diğer imkanlar için kullanılacak.

Bu teşvik programı, Cáceres eyaletindeki Ambroz Vadisi'ni yeniden nüfuslandırmayı hedefleyen "Ambroz'da Yaşa" programının bir parçası olarak duyuruldu. Bölge, nüfus kaybı ve hizmet eksikliği nedeniyle zor bir süreçten geçiyor.

Başvuru için gereken şartları

Başvuruların Eylül ayında açılması beklenirken, hibe almak isteyenlerin belirli şartları yerine getirmesi gerekiyor. Son altı ay içinde Extremadura'da yaşamamış olmak, İspanya'da yasal ikamet etmek, yabancı kimlik numarasına sahip olmak ve teknoloji sektöründe uzaktan çalışmak başvuru şartları arasında yer alıyor. AB üyesi olmayan ülkelerin vatandaşları da başvurabilir, ancak önceden İspanya'nın dijital göçebe vizesini almış olmaları gerekiyor.

Hibeler, başvuru sahibinin tercihine göre farklı miktarlarda olacak. 5.000'den az nüfusu olan bir kasabada yaşamayı seçen kadınlar ve 30 yaş altındaki kişiler 10.000 Euro alırken, diğerleri 8.000 Euro alacak. İki yıl sonra bir yıl daha kalmayı tercih edenler için ek ödeme de yapılacak: Kadınlar ve 30 yaş altındaki kişiler için 5.000 Euro, diğerleri için 4.000 Euro.

Başvuru sahipleri, hibe alıp almadıklarını üç ay içinde öğrenebilecekler. Seçilen adayların üç ay içinde Extremadura'daki bir belediyeye kaydolmaları ve padrón sertifikası almaları gerekecek. Bu adım tamamlandıktan sonra, hibelerin ödemesi tek seferde yapılacak.