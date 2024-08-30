Market devi itiraf etti: Fiyatları enflasyondan fazla arttırdık

Kroger'ın üst düzey yöneticilerinden biri, şirketin süt ve yumurta gibi temel gıda ürünlerinin fiyatlarını, enflasyonun getirdiği maliyet artışlarının ötesinde yükselttiğini itiraf etti. Bu açıklama, süpermarket devi Kroger'ın, Albertsons ile planladığı 24.6 milyar dolarlık birleşmeyi engellemeye çalışan antitröst davası sırasında gündeme geldi.

Kroger sözcüsü: Belirli bir dönemi kapsıyor

Bloomberg'in haberine göre, Kroger'ın fiyatlandırma direktörü Andy Groff, Oregon federal mahkemesinde verdiği ifadede, bu yılın başlarında diğer Kroger yöneticilerine gönderdiği bir e-posta nedeniyle sorgulandı. Groff, Mart ayında gönderdiği bu e-postada, "Süt ve yumurta fiyatlarındaki perakende enflasyonu, maliyet enflasyonundan çok daha yüksek" demişti. Groff, mahkemede Kroger'ın amacının "enflasyonu tüketicilere yansıtmak" olduğunu söyledi.

Kroger sözcüsü, bu açıklamaları küçümseyerek, söz konusu e-postanın "belirli bir dönemi kapsadığını ve Kroger'ın uzun yıllardır süregelen düşük fiyat stratejisini yansıtmadığını" belirtti.

Harris fiyat artışlarını sınırlamayı düşünüyor

Bu gelişme, ABD'de market enflasyonunun ve fiyat artışlarının geniş çapta tartışıldığı bir dönemde ortaya çıktı. 2024 Demokratik başkan adayı Kamala Harris, geçtiğimiz günlerde market enflasyonuna karşı mücadele planını açıkladı. Harris'in planı, gıda ve market ürünlerinde aşırı fiyat artışlarını yasaklamayı hedefleyen ilk federal yasağı içeriyor. Ancak, bu plan, bazı uzmanlar ve ekonomistler tarafından gereksiz bir hükümet müdahalesi olarak eleştirildi.

Öte yandan, Kroger ve Albertsons, federal düzenleyicilerin birleşme teklifini engellemeye çalıştığı mahkemede mücadelelerini sürdürüyor. Süpermarket zincirleri, bu birleşmenin Walmart, Costco ve Amazon gibi büyük perakendecilerle rekabeti artıracağını savunurken, FTC bunun tam tersini iddia ediyor. FTC'ye göre, bu anlaşma rekabeti azaltacak, milyonlarca Amerikalı için market fiyatlarını yükseltecek ve çalışanlar için daha düşük ücretlere yol açacak.

Davada, ABD Bölge Yargıcı Adrienne Nelson'ın gelecek ay vereceği karar, FTC'nin geçici tedbir talebini kabul edip etmeyeceğini belirleyecek. FTC lehine bir karar çıkarsa, Kroger ve Albertsons arasındaki dev birleşme anlaşması riske girebilir.