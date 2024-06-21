Konaklama Oscar'ını Emel Elik Bezaroğlu aldı

Doğru iş yapmış; iş dünyası temsilcileri, sivil toplum liderleri, yerel yönetimler, sanatçılar ve akademisyenlerin ödüllendirildiği çalışmada, Elite World Hotels & Resorts Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emel Elik Bezaroğlu, konaklama dalında başarı ödülüne layık görüldü. Bu yıl "Daha Yaşanabilir Kentler ve Mutlu İnsanlar" sloganıyla düzenlenen törende Elik Bezaroğlu, şehrin yaşam kalitesini artırmaya yönelik başarılı çalışmalarından dolayı ödülün sahibi oldu. Ödülü aralarında sivil toplum önderleri, sektör temsilcileri ve bilim insanları ve gazetecilerin yer aldığı 70 önemli isimden oluşan juri belirliyor.

"Turizmi Anadolu'ya açtınız"

Emel Elik Bezaroğlu, YAPDER Başkanı gazeteci Celal Toprak’ın elinde ödülünü alırken Jüri kendi alanında Oscar olarak bilinen ödülün gerekçesinde şu tespiti yaptı:

“Konaklama zincirlerinin öncüsü oldunuz. 50 yıla yaklaşan konaklama sektöründeki deneyiminizi yatırımcılarla paylaşma stratejisi istikametinde çalışmalarınızı sürdürdünüz ve yatırımcılara yeni fırsatlar sundunuz. Elite World Hotels & Resorts olarak Yeni stratejiniz doğrultusunda, franchise yönetim modeli ile ilkini Samsun’da, ikincisini ise Van’da hizmete sundunuz. Turizmi Anadolu’ya açtınız ve bu çalışmalarınız jürinin dikkatini çekti. Jüri size “Konaklamada Başarı” ödülüne layık gördü. Başarılarınızın devamını dileriz.”