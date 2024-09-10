Koruncuk Vakfı 45’inci yılını kutluyor

Koruncuk Vakfı, hangi sosyo-ekonomik koşulda olursa olsun, bir çocuğun haklarına ulaşmasının önündeki engellerin kaldırılmasına katkı sağlamak için 45 yıldır çalışmalarına devam ediyor.

1979 yılında dönemin İstanbul Emniyeti Çocuk Şubesi Müdürü Hüseyin Bilgin öncülüğünde kurulan vakıf, çocukların, özellikle de kız çocuklarının güçlendirilmesi, toplumun daha adil ve insan haklarına saygılı bir geleceğe doğru ilerlemesi adına çalışmalarını sürdürme hedefiyle faaliyet gösteriyor.

10 Eylül tarihinde gerçekleştirdiği basın toplantısında 45’inci yılı kapsamında gerçekleştireceği diğer etkinlikleri de duyuran vakıf, bu kapsamda 12 Ekim tarihinde hem 45’inci yılı hem de Dünya Kız Çocukları Günü’nü kutlamak üzere Koruncukköy Bolluca’da bir şenlik; 12 Kasım’da bir eğitim konferansı, 15 Kasım tarihinde bir resim sergisi ve Aralık ayında da bir bağış gecesi düzenlenecek.

Etkinlikte açıklamalarda bulunan Koruncuk Vakfı Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı Av. Dr. Figen Samuray, şunları kaydetti: “Vakfımız bu yarım asra yaklaşan süre boyunca her zaman çocuğun üstün yararına öncelik verilmesi koşulu ile tüm çalışmalarını eski kodlarına bağlı kalarak sürdürmeyi başarmıştır. Bugün hala ayakta ve gündemde kalarak ve şu anda ülkemizdeki en önemli sorun olan kız çocuğu ve eğitim konusuna odaklanarak varlığını sürdürmeye devam etmektedir. Özellikle 2019 yılı itibariyle hayata geçirdiğimiz yeni eğitim modelimizle kız çocuklarımız üzerinde çok daha büyük ve kalıcı etkiler yaratmayı hedefliyoruz. Ülkemizin yaşadığı siyasal ve sosyal değişimler düşünüldüğünde Koruncuk’un 45 yıllık öyküsü, ulvi bir misyonun, güçlü bir kurumsal yapının ve değişimler karşısında kendini sürekli yenileyebilme becerisinin başarabileceklerinin de somut bir örneğidir. Sivil toplum kuruluşları, modern toplumlarda devletin elinin uzanamadığı alanlarda, adeta toplumsal sorunların kılcal damarlarına nüfuz ederek toplumsal fayda üreten kuruluşlardır. Koruncuk’un kökenlerinde, kuruluşunda ve misyonunda toplumsal bir ihtiyacın karşılanması yatmaktadır.”

Samuray, bu yıl üniversiteye yerleşen gençlerin vakfın çalışmalarının en büyük karşılığı olduğunu belirtti.