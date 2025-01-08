KSK, 22 Ocak’ta çözüm için toplanacak

İZMİR / EKONOMİ

Türkiye’nin en köklü spor kulüplerinden biri olan Karşıyaka Spor Kulübü (KSK), zor günler yaşıyor. Ödeme yapamadığı için sporcularını kaybeden, yöneticilerine vergi borçları çıkarılan kulüp, Danışma Kurulu Başkanı Hasan Denizkurdu’nun çağrısıyla 22 Ocak’ta çözüm önerilerini tartışmak amacıyla geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirecek.

Kulübün içinde bulunduğu kaostan bir an önce kurtulması için düzenlenecek toplantıya danışma kurulu üyeleri, yönetim kurulu üyeleri, KSK divan başkanlığı ve taraftarlar adına da çarşı grubu başkanını davet ettiklerini belirten Hasan Denizkurdu, “Bu toplantıda şirketleşme dahil çıkış yolları aranacak ve alınacak karar kamuoyuna duyurulacak. Ancak, toplantı öncesi sosyal medyada bazı arkadaşlarımıza hakarete varan suçlamalar yapılıyor. Oysa bu krizden çıkışta en büyük desteği onlardan alarak en azından bugüne kadar gelebildik” diye konuştu.

KSK’nın yaşadığı sorunların başında Yaşar Grubu ile sponsorluk bağının kopmasının geldiğini ifade eden Denizkurdu, “Ayrıca Çiğli Vergi Dairesi tarafından eski ve yeni yöneticilerimize toplam 90 milyon TL vergi borcu çıkarıldı. Önceki gün de bu arkadaşlarımıza ödeme emri tebliğ edildi. Bu nedenle yönetim kurulunun istifa etti. Daha sonra yönetimin kayyuma devredilmemesi için oluşan yönetim kurulu ise hala yetki alamadı” dedi.

“Hakaret ve suçlamalar bizi böler”

Yaklaşık, iki aylık bu süreçte kulübün yönetimsiz kaldığını vurgulayan Denizkurdu, “Bu süre içinde kulübe en büyük yardımı Yaşar Grubu, Cenk Karace, Azat Yeşil, Mustafa Karabağlı, İlker Ergüllü, Mustafa Taşova, Demir Çelik gibi isimler yaptılar. Verdikleri rakamlar da bir hayli fazla. Onlar olmasaydı çoktan basketbol ve futbolda havlu atmıştık. Ayrıca 1912 Derneği’nin başlattığı bağış kampanyasına katılan az veya çok bağış yapanlara da teşekkürü borç bilirim. Sonuç olarak, bu arkadaşlarımıza sosyal medya üzerinden yapılan hakaret ve suçlamalar bizi bölmekten başka bir işe yaramaz. Lütfen bu insanları küstürmeyin. İlgili kişileri 22 Ocak’ta yapacağımız, önemli kararlar alarak yol haritamızı yeniden çizeceğimiz toplantıya katılmasını bekliyoruz” diye konuştu.