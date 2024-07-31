Pazarama ve Pluxee’den çalışanlara yönelik iş birliği

Müşterilerine günlük hayatın her anında tek uygulamadan ihtiyaçlarını karşılamayı vaat eden, bir İş Bankası iştiraki olan Pazarama, 31 ülkede çalışanlara yenilikçi ve dijital çözümler sunarak bireylerin iş hayatlarında ve ötesinde refahına katkıda bulunan Pluxee ile değerli bir iş birliğine imza attı.

Kullanıcılar, hediye puanlarını görüntüleyip harcayabilir

Pazarama ve Pluxee arasındaki iş birliği, kullanıcıların işverenleri tarafından sağlanan ayni yardım bakiyeleri ile Pluxee üzerinden elde ettikleri hediye çeklerini Pazarama Online Alışveriş'te kullanabilecekleri puanlara dönüştürmelerine olanak tanıyor. Kullanıcılar, bu hediye puanlarını Pazarama uygulamasından veya Pazarama web sitesi üzerinden görüntüleyip harcayabiliyor.

“Pazarama Pluxee Puan” adı verilen ilgili sadakat puanı, ödeme adımında sunulurken, istenildiği takdirde bankaların kart puanlarıyla birlikte kullanılabiliyor.

Pazarama Pluxee Puan, belirli kategorilerde ayni yardım sağlamak isteyen işverenler için sağladıkları ayni yardım bakiyesinin sadece bu kategorilerde harcanmasını sağlayan özelliklere de sahip. Böylece Pluxee üzerinden çalışanlara verilecek örneğin giyim yardımlarının “Pazarama Pluxee Giyim Puan”ına dönüştürerek Pazarama’da moda ve giyim kategorilerinde harcanabilmesi mümkün olacak.

"Tüketicilere farklı faydalar sağlayacak iş birliklerini hayata geçirmeye devam edeceğiz"

Pazarama Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı M. Bülent Kutacun, iş birliği ile ilgili olarak şunları söyledi: “Günümüz şartlarında Şirketlerin maaş ödemeleri dışında çalışan motivasyonunu artırmak amacıyla sosyal yardımların önemli bir rolü olduğunu düşünüyoruz. Bu kapsamda ilk olarak Pluxee ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğimiz kapsamında, çalışanlara ayni yardımlarını gönüllerince kullanabilecekleri dijital bir evren sunmayı hedefledik. Pluxee uygulamasından dönüştürülen hediye puanlarının, Pazarama uygulamamızda ya da web sitemiz üzerinden alışveriş yaparken kullanılabilmesi ile yeni bir kanal sağlamış olduk. Bu kapsamda ekosistem bakış açısıyla tüketicilere farklı faydalar sağlayacak iş birliklerini hayata geçirmeye devam edeceğiz.”

"Hem tüketicilere hem de şirketlerin hayatına daha fazla değer katmayı hedefliyoruz"

Pazarama ve Pluxee iş birliğine değinen Pluxee İş Geliştirme, Ürün ve İş Ortaklıkları Genel Müdür Yardımcısı Berna Şamiloğlu, “Pluxee olarak şirketlere çalışan yan hakları ve çalışan deneyimi konusunda hayatı kolaylaştıran, zengin çözümler geliştiren bir iş ortağı olarak müşterilerimizi ihtiyaç duydukları her alanda daha fazla desteklemeyi çok önemsiyoruz. Çalışanı mutlu etmek için çalışan bir marka olarak firmaların müşteri sadakat programları, kampanya yönetimi, bayi ödüllendirme sistemleri gibi ihtiyaçlarına yönelik hayata geçirdiğimiz iş birlikleriyle hem tüketicilere hem de şirketlerin hayatına daha fazla değer katmayı hedefliyoruz. Pazarama ile yaptığımız iş birliği de bu amaçla gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımıza güzel bir örnek teşkil ediyor. Pazarama Pluxee iş birliği ile Pluxee kullanıcıları hediye çeklerini moda ve ev dekorasyonu, kırtasiye ve ofis malzemeleri, elektronik ve daha fazla ürünü bir arada sunan Pazarama’da özgürce kullanabilecek” dedi.