ESO Eskişehir’in geleceği için yol haritası hazırladı

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından uzun bir süredir üzerinde çalışılan rapor, Eskişehir’in su, hava, toprak ve iklim değişikliği konuları da dahil olmak üzere bir dizi çevresel zorlukla mücadele edebilmesi için yol haritası sunuyor.

Raporun kamuoyuna tanıtım toplantısında açıklamalarda bulunan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Sanayimizin kentimizle birlikte entegre, sürdürülebilir, çevresel sorunlara karşı dirençli ve herkes için kapsayıcı bir yapıda olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Üzerinde yaşadığımız dünyanın geleceğine yönelik en büyük tehditlerden birisi olan iklim krizinin şehrimiz ve doğal kaynaklarımız üzerinde oluşturduğu yıkıcı etkileriyle mücadele konusunda üyelerimizle birlikte adımlar atıyoruz. Topluma dönük bir sivil toplum kuruluşu olma bilinciyle hareket ediyoruz. Hazırladığımız bu rapor tüm paydaşların katılım ve gayretleriyle yeşil şehir olma yolunda ilerleyen bir kent için sürdürülebilirlik ve çevre dostu uygulamalardaki durumu ortaya koymayı ve gelişime açık alanları analiz etmeyi hedeflemekte ” diye konuştu.

“Mevcut durumumuz objektif olarak ortaya kondu”

Toplantıda rapor hakkında bilgi veren ESO Meclis Üyesi ve Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi Koordinatörü Ömer Benli, raporun arazi kullanımından katı atık yönetimine, su ve enerji yönetiminden sanayi faaliyetlerine kadar pek çok alanda EBRD tarafından oluşturulan Yeşil Şehirler Programı kriterlerine göre hazırlandığını vurguladı.

Eskişehir’in sürdürülebilirlik performansını objektif bir şekilde değerlendirdiklerinin altını çizen Benli, “Elde ettiğimiz veriler, Eskişehir olarak güçlü yönlerimizin yanı sıra iyileştirilmesi gereken alanları da açıkça ortaya koymaktadır. Sonuçlara göre, Eskişehir'in hızlı kentsel genişleme ve plansız arazi kullanımı, çevresel ve sosyal baskıları artırmakta, bu durum katı atık yönetimi, su kaynaklarının korunması ve enerji verimliliği gibi alanlarda iyileştirmeler yapılmasını gerektirmektedir. Öte yandan, sanayi faaliyetlerinin ekonomik gücü ve temiz üretim teknolojilerinin benimsenmesi, şehrin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasında önemli katkılar sağlayacaktır. Ayrıca, sürdürülebilir yapılaşma politikaları ve yeşil alanların korunması, Eskişehir'in yaşam kalitesini artırmaktadır” açıklamasında bulundu.