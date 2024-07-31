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Turizm gelirleri ikinci çeyrekte yükseldi

Turizm gelirleri 2024 yılının ikinci çeyreğinde, bir önceki yıla göre yüzde 11,8 artarak 14 milyar 875 milyon dolara yükseldi.

Haber Merkezi
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Turizm gelirleri ikinci çeyrekte yükseldi
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Türkiye İstatisti Kurumu 2024 ikinci çeyreğe ilişkin Turizm İstatistiklerini açıkladı. Turizm geliri Nisan, Mayıs ve Haziran aylarından oluşan II. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 11,8 artarak 14 milyar 875 milyon 518 bin dolar oldu. Turizm gelirinin yüzde 15,9'u ülkemizi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlardan elde edildi.

Bu çeyrekte yapılan harcamaların 10 milyar 330 milyon 968 bin dolarını kişisel harcamalar, 4 milyar 544 milyon 550 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Ziyaretçi sayısı yüzde 15 arttı

Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2024 yılı II. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 15 artarak 16 milyon 97 bin 884 kişi oldu. Ziyaretçilerin yüzde 14,9'unu 2 milyon 405 bin 675 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Bu çeyrekte Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 101 dolar oldu. Yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması ise 69 dolar oldu.

Turizm gideri yüzde 3,9 azaldı

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,9 azalarak 1 milyar 955 milyon 807 bin dolar oldu. Bunun 1 milyar 610 milyon 431 bin dolarını kişisel harcamalar, 345 milyon 377 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Yurt dışını ziyaret edenlerin sayısı arttı

Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3 artarak 2 milyon 963 bin 788 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 660 dolar olarak gerçekleşti.

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