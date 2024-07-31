“Türkiye’de 3 kişiden 2’si gelirini kaybetme korkusu taşıyor”

Sigorta sektörünün öncü markaları arasında yer alan BNP Paribas Cardif, Türkiye'de değişen sigorta algısı ve trendlerine ilişkin sonuçların da yer aldığı küresel "Protect & Project Oneself" (Kendini Koruma ve Planlama) Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı. Ocak-Şubat aylarında 21 ülkeden 21 bin katılımcıyla çevrim içi olarak gerçekleştirilen araştırmada, Türkiye'den ankete katılan her 3 kişiden 2'si gelirini kaybetmekten endişe duyduğunu söyledi. Araştırmanın yapıldığı diğer ülkelerle kıyaslandığında, ülkemiz özelinde farklı konularda endişe düzeyinin oldukça yüksek seyrettiğini görüyoruz. Ülkemizden ankete katılanları en çok kaygılandıran durumlar ise sırasıyla doğal afetler, kritik hastalıklar ve kazalar oldu.

Kısa ve orta vadede gelir kaybı endişesi dikkat çekti

Maddi kaygılarla ilgili olarak, katılımcıların yarısı ölüm, hastalık veya işsizlik gibi istenmeyen olaylar karşısında kendilerinin veya ailelerinin maddi yük altında kalacaklarını belirtti. Araştırmada, Türkiye’deki potansiyel sigorta müşterilerinin yüzde 87’si doğal afetlerden, yüzde 86’sı kritik hastalıklardan ve yüzde 84’ü ise kazalardan endişe duyduklarını aktardı. Ülkemizden araştırmaya katılanların yüzde 67 gibi büyük bir kısmı ise kısa veya orta vadede gelirlerini kaybetmekten endişe duyduklarını açıkladı. Bu oran, Türkiye'de yaşayan her 3 kişiden 2'sinin düzenli gelir açısından gelecek kaygısı taşıdığını ortaya koydu.

Kredi hayat sigortalarına olan ilgi arttı

BNP Paribas Cardif'in "Protect & Project Oneself" Araştırması, değişen sigorta algısı ve eğilimler hakkındaki sonuçlarıyla da dikkat çekti. Beklenmedik yaşam olaylarının olması halinde mevcut yaşam standartlarını koruyamayacaklarını düşünen katılımcıların, özellikle kredi hayat sigortalarına yönelik pozitif bakış açılarının arttığı gözlemlendi. Katılımcıların yüzde 71 gibi büyük bir kısmı, 2020 yılındaki pandeminin etkisiyle sağlık sigortalarına olan ilgilerinin büyük oranda arttığını ifade etti. Katılımcılar, hayat sigortaları ile beklenmedik olaylara ya da kaza riskine karşı koruma altında olduklarını düşündüklerini aktardı.

Bu bağlamda sigorta müşterilerinin yüzde 66’sının, sigortacılarından; sağlık uzmanlarıyla görüşme fırsatı, koçluk seansları teminatı, kişiselleştirilmiş kapsamlı destek programları, online bilgi ve tavsiye ile kişiselleştirilmiş dijital uygulamaya erişim gibi taleplerde bulundukları da belirlendi. Bu oran, Şubat 2023'te yaşanan deprem felaketinin etkisiyle Türkiye'de sigorta bilincinin giderek geliştiğinin bir göstergesi olarak yorumlandı.

10 kişiden 8’i sigorta çözümlerine erişmekte zorlanıyor

Sigorta çözümlerine erişim konusuna incelendiğinde ise Avrupa'daki sigorta müşterilerinin yaklaşık yüzde 70’i çözümlere sahip olma sürecinde zorluklar yaşadıklarını belirtirken, bu oran Türkiye’de yüzde 80’in üzerinde seyretti. Bunun bir sonucu olarak, araştırmaya katılan tüketicilerin neredeyse yarısı, sigorta çözümü almaktan vazgeçtiğini söyledi.

Genel kanı sigortaya erişime engel olan ana faktörün fiyat olduğu yönünde olsa da araştırmada çıkan sonuç bu tezi doğrulamadı. Türkiye’deki tüketiciler; sigorta çözümlerinin içerikleri, çözümlerdeki istisnalar ve çözümlere sahip olma koşulları konularında daha çok netlik beklediklerini ifade etti.

BNP Paribas Cardif, sigortayı ulaşılabilir kılıyor

Küresel ölçekte gerçekleştirdikleri “Protect and Project Oneself” Araştırması’nın ülkemizde gelişen sigorta bilinci, değişen eğilimler ve farklılaşan ihtiyaçlar bakımından önemli veriler barındırdığını belirten BNP Paribas Cardif Türkiye Genel Müdürü Cemal Kişmir, “Bu araştırmamız ile yıllardır üzerinde durduğumuz müşteri odaklı yaklaşım, dijitalleşme, erişilebilir olma ve yalın süreç geliştirme konularının önemini bir kez daha ortaya koymaktadır” diye konuştu.

BNP Paribas Cardif Türkiye olarak, ‘Sigortayı daha ulaşılabilir kılmak için güçlü müşteri içgörüsü ile, Türk sigortacılık sektöründe 16 yıldır hizmet verdiklerini hatırlatan Cemal Kişmir; “BNP Paribas Grubu altında faaliyet gösteren BNP Paribas Cardif, 2008 yılından bu yana Türk sigortacılık sektörünün yenilikçi markaları arasında yerini alıyor. Sunduğumuz Hayat, İşsizlik, Kritik Hastalıklar, Ferdi Kaza ve Koruma sigortalarının yanı sıra Bireysel Emeklilik Planları ile faaliyet gösterdiğimiz sektörler baz alındığında, sektörümüzün en geniş kapsamlı sigorta platformuyuz. BNP Paribas Cardif Türkiye olarak, kendi sektöründe lider konumdaki iş ortaklarımızla gerçekleştirdiğimiz iş birlikleri ile de otomotiv, perakende, bankacılık, tüketici finansman şirketleri, dayanıklı tüketim ve telekomünikasyon sektörlerine yönelik değer yaratan sigorta çözümleri sunmaktayız.

‘Değişen Dünyanın Sigortacısı’ misyonu ile geliştirdiğimiz; Kadına Değer, Ailem Güvende, Uzun Süreli Kredi Koruma, Kredi Kartı Koruma, Araç Değer Koruma, Uzatılmış Garanti, Prim İadeli Kazançlı Yarınlar, Elektronik Cihaz Koruma ve Uzatılmış Garanti gibi fark yaratan sigorta çözümlerimizle sektörümüze yön veriyoruz. Dijitalleşme yatırımlarımız, ek katkı payı avantajlarımız ve yönettiğimiz yüksek getirili fon seçenekleri ile de Türkiye’nin saygın bireysel emeklilik kuruluşları arasında yer alıyoruz” dedi.