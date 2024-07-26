Sigorta şirketlerinin prim üretimi yılın ilk yarısında %80,8 arttı

Türkiye Sigorta Birliği'nin (TSB) üye şirketlerden derlediği verilere göre, söz konusu dönemde prim üretimi 380 milyar 369,9 milyon TL olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde prim üretimi 185 milyar 889,2 milyon TL seviyesinde bulunuyordu.

Prim üretiminin 337 milyar 25,9 milyon TL olan bölümü hayat dışı, 43 milyar 343,9 milyon TL olan bölümü hayat sigortalarından geldi. Pazar payları hayat dışı sigortalarda %88,6 olurken, hayat sigortasında %11,4 olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde hayat dışı sigortaların payı %88,3, hayat sigortalarının payı %11,7 seviyesindeydi.

Hayat dışı sigorta üretim büyüklüğü yıllık %81,3 artarken, hayat sigortasında artış %75,9 oldu.

Reel değişim oranları hayat dışında %5,7, hayatta %2,5 arttı ve toplamda artış %5,3 oldu.

Haziran sonu itibarıyla katılım sigortacılığı toplam prim üretimi ise geçen yılın aynı dönemine göre %93,7 artışla 21 milyar 249,2 milyon TL'ye ulaştı.