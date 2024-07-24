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Bakan Işıkhan: En önemli gelir kaynağımız sigorta primleridir

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Sosyal güvenlik kapsamında 16 milyon emeklimizin aylıklarını, 85 milyon vatandaşımızın sağlık, tedavi ve ilaç harcamalarını karşılarken en önemli gelir kaynağımız sigorta primleridir" dedi.

AA
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Bakan Işıkhan: En önemli gelir kaynağımız sigorta primleridir
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Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal güvenlik kapsamında 16 milyon emeklimizin aylıklarını, 85 milyon vatandaşımızın sağlık, tedavi ve ilaç harcamalarını karşılarken en önemli gelir kaynağımız sigorta primleridir. Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliği için istihdamı artırmak, kayıtdışı istihdamla mücadele etmek ve prim borçlarını tahsil etmek durumundayız. Bu noktada çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Yerel seçimlerden önce özellikle CHP’li belediyelerin prim borçlarının had safhaya ulaştığını verilerle açıklamış ve tüm belediyelere prim borçlarının ödenmesi yönünde çağrı yapmıştık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği doğrultuda belediyelerden prim borçlarının tahsili için gereken tüm adımları atmaya kararlıyız."

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