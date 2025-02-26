QNB Türkiye ve OSBÜK arasında iş birliği: Sanayinin sürdürülebilir dönüşümü için güçlü adım

QNB Türkiye, sanayinin yeşil dönüşümünü desteklemek amacıyla Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) stratejik çerçeve sözleşmesiyle iş birliğini bir adım öteye taşıdı. Bu kapsamda, OSBÜK Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mustafa Türker, QNB Türkiye Obi ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Engin Turhan ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Yeliz Ataay Arıkök’ün katılımıyla gerçekleşen imza töreninde OSBÜK ile QNB Türkiye arasında İş Birliği Çerçeve Sözleşmesi imzalandı.

QNB Türkiye, bu önemli adımla sanayi firmalarının sürdürülebilirlik yatırımlarını desteklemeyi ve finansmana erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor. Banka, organize sanayi bölgelerinin dönüşüm sürecine etkin katkı sağlamaya odaklanıyor.

Sanayi ekosistemine sunulan avantajlar

QNB Türkiye, bu stratejik iş birliği kapsamında organize sanayi bölgeleri ve katılımcı firmaların sürdürülebilir dönüşümünü desteklemek amacıyla çeşitli finansal çözümleri avantajlı koşullarla sunuyor. Bu çözümler arasında öne çıkan “Yeşili Artıkça Faizi Düşen Kredi”, işletmelerin karbon emisyonlarını azaltma oranına göre kademeli faiz indirimi sağlayarak sürdürülebilir yatırımları teşvik ediyor. Bu krediden faydalanan firmalara, spot veya türev işlemlerde avantajlı maliyetler ve indirimler sağlanıyor. Ayrıca, Dijital Köprü hizmetleri kapsamında karbon emisyonlarının ölçümlenmesi, finansal danışmanlık, insan kaynakları ve e-dönüşüm platformları gibi alanlarda özel indirimler ve kampanyalar sunuluyor. Ödeme çözümleri kapsamında, QNBpay hizmetinden faydalanan firmalara Ödüyo Platformu lisansı ücretsiz sağlanıyor.

Sanayinin sürdürülebilir dönüşümüne destek

Geçtiğimiz yıl OSBÜK çatısı altında kurulan Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Merkezi’nin ana sponsoru olan QNB Türkiye, sanayinin sürdürülebilir dönüşümünü destekleme taahhüdünü ortaya koyuyor. Bu kapsamda OSBÜK tarafından düzenlenen “Yeşil ve Dijital Dönüşüm Strateji Planı” çalıştayları, organize sanayi bölgeleri ve katılımcı firmaların bu dönüşüm sürecine nasıl hazırlanabileceğine dair kritik bir çerçeve sunuyor. QNB Türkiye’nin sponsorluk desteğiyle 2024 yılı Ekim ayında Antalya’da gerçekleştirilen ilk çalıştayda yeşil finansman modelleri, dijitalleşme stratejileri ve sürdürülebilir planlama gibi başlıklar ele alınarak önemli çıktılar elde edildi ve bu çıktılar OSB ve katılımcı firmaların yeşil dönüşüm yol haritasına katkı sunması için raporlandı. Banka, çalıştayda sanayi temsilcileri ile birebir görüşmeler gerçekleştirerek yeşil dönüşüm odaklı finansal çözümlerini tanıttı.

QNB Türkiye Obi ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Engin Turhan, "Bu iş birliği ile organize sanayi bölgeleri ve katılımcı firmaların finansmana erişimini kolaylaştırırken, onları yalnızca bugüne değil, dönüşen ekonomik yapının ihtiyaçlarına da hazırlıyoruz. Yenilikçi çözümlerimizle sürdürülebilir dönüşümü destekliyor, işletmelere iş yapış biçimlerini ileriye taşıyacak araçlar sunuyoruz. Özellikle ‘’Yeşili Artıkça Faizi Düşen Kredi’’ ile karbon emisyonlarını azaltan firmalara finansal avantaj sağlıyor ve sanayimizin düşük karbonlu ekonomiye entegrasyonunu hızlandırıyoruz. Finansman erişimini kolaylaştırmak ve sürdürülebilir büyümeyi desteklemek, sanayimizin geleceğe uyum sağlaması için kritik bir gereklilik. QNB Türkiye olarak, bankacılığın ötesinde çözümler sunarak, ekosistemimizdeki tüm oyuncularla proaktif adımlar atıyoruz." dedi.

QNB Türkiye Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Yeliz Ataay Arıkök ise, iş birliğine ilişkin olarak şu değerlendirmede bulundu: "Organize sanayi bölgeleri, Türkiye’nin sanayi ekosisteminde dönüşümün itici gücü olarak kritik bir rol oynuyor. QNB Türkiye olarak, sanayimizin çevresel ve ekonomik sürdürülebilirlik eksenindeki gelişimini desteklerken, organize sanayi bölgeleri ve katılımcı firmalar için finansal paydaş olmanın ötesine geçerek stratejik bir çözüm ortağı olmayı hedefliyoruz. Sürdürülebilir sanayi, sadece çevresel sorumluluk değil, aynı zamanda uzun vadeli rekabetçiliğin teminatıdır. Bu doğrultuda, sanayimizin karbon emisyonlarını azaltan yenilikçi finansal çözümler geliştiriyor, dijitalleşmeyi destekliyor ve iş yapış modellerini dönüştüren stratejik araçlar sunarak geleceğe katkı sağlıyoruz.’’

OSB’ler yeşil dönüşüme liderlik edecek

Türkiye’nin üreten gücü organize sanayi bölgelerinin yeşil dönüşüm çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade eden OSBÜK Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mustafa Türker de, hedeflerinin ülkemizde reel sektörün yeşil dönüşümüne liderlik etmek olduğunu vurguladı.

OSBÜK olarak Türkiye’nin 81 ilinde üretimin, istihdamın ve ihracatın kaynağı haline gelen OSB’lerin dönüşüm süreci ile ilgili önemli çalışmalar yürüttüklerinin altını çizen Türker, konuşmasında yeşil dönüşüm çalışmalarının finansmanının önemine değindi. Türker, “OSBÜK olarak OSB’lerin yeşil dönüşüm çalışmalarını her zaman gündemimizin ilk sırasında tutuyor, OSB’lerimize rehberlik etmeyi sürdürüyoruz. Yeşil dönüşümün finansmanı konusunda bugüne kadar pek çok çalışma yaptık, yeni iş birliği protokolleri imzaladık. Bu protokollerden biri de; QNB Türkiye ile imzaladığımız stratejik iş birliği protokolü. Bu protokolle, 409 OSB’miz ve 68 binden fazla firmamıza finansman kolaylığı imkânı sunuyoruz. 2 milyon 700 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayan OSB’lerimiz, bu protokolün katkılarıyla ülkemizde reel sektöre lokomotiflik yapma rolünü daha da pekiştirecek.” ifadelerini kullandı.