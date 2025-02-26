Tayeks’ten çalışanlarına dijital farkındalık eğitimi

Türkiye'nin 83,8 milyonluk nüfusunun 77 milyonu aktif mobil bağlantıya sahip. Ülkede 62 milyon internet kullanıcısı bulunurken, 54 milyon kişi ise aktif olarak sosyal medyayı kullanıyor.Türkiye’nin 2024’te internette geçirdiği süreye bakıldığında günde 7 saat 6 dakika ile dünyada 19. sırada yer alıyor. Dijitalleşmenin hayatımızda büyük yer kapladığı bu dönemde sosyal medya, hızlı iletişim, güncel bilgilere erişim ve kişisel gelişim gibi avantajlar sağlarken; dezenformasyon, mahremiyet ihlali, siber saldırılar, hesap ele geçirme ve dolandırıcılık gibi ciddi riskler de barındırıyor.

Uzmanlar 2030 yılına gelindiğinde kimlik hırsızlığı vakalarının üçte ikisinin sosyal medya paylaşımlarıyla bağlantılı olacağını öngörüyor. Öte yandan Dünya Risk Raporu 2024’te dezenformasyonun, toplumumuz için iklim değişikliğinden daha büyük bir tehdit olduğuna değiniliyor.

Bolu Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Tayeks Dış Ticaret ve Tekstil A.Ş., çalışanlarının dijital dünyadaki becerilerini artırmak ve sosyal medya kullanımında güvenlik bilinci kazandırmak amacıyla geniş kapsamlı bir eğitim düzenledi. 25 Şubat’ta Gaia tarafından verilen eğitime, toplam 100 mavi ve beyaz yaka çalışan katıldı.

Eğitimde sosyal medyanın iş ortamındaki etkileri, dijital güvenlik ve içerik paylaşımında dikkat edilmesi gereken etik kurallar ele alındı. Özellikle son dönemde yaşanan dolandırıcılık vakalarına dikkat çekilerek çalışanların kişisel ve kurumsal bilgilerinin güvenliğini koruma yöntemleri tartışıldı. Kişisel verilerin korunması, dolandırıcılık tuzaklarından kaçınma ve kurumsal itibarın korunması eğitimde öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

Eğitim kitlerinin içinde yer alacak

Tayeks İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Direktörü Hayri Özsüt eğitime ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:“Sosyal medya, iş ve özel hayat arasındaki sınırların giderek bulanıklaştığı bir dünyada hem fırsatlar hem de riskler barındırıyor. Özellikle üretim sahalarında dijital dikkat dağınıklığı, iş güvenliği açısından önem arz eden bir konu haline geliyor. Teknolojiyi bilinçli ve güvenli bir şekilde kullanmak artık sadece bireysel bir tercih değil, aynı zamanda kurumsal bir sorumluluk olarak karşımıza çıkıyor. Bu tür eğitimler sayesinde çalışanlara yalnızca sosyal medya güvenliği ve doğru dijital iletişim becerileri kazandırmakla kalmıyor, aynı zamanda dolandırıcılık, kimlik avı ve benzeri dijital tehditlere karşı da farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz.”

Tayeks, sosyal medya eğitimlerine Silivri, Ergene ve Büyükçekmece lokasyonlarında da devam edecek. Eğitimlerin ardından sosyal medyanın doğru kullanımına yönelik hazırlanacak rehber, bir el kitabına dönüştürülerek yeni işe başlayan çalışanlara sunulan eğitim kitlerine dahil edilecek.

Sosyal medyada güvende kalmanın yolları

- Kişisel bilgileri (adres, telefon, TC kimlik numarası gibi) açık şekilde paylaşma!

- Hesaplara kimlerin erişebileceğini sınırlandır!

- Güçlü şifreler kullan ve düzenli olarak değiştir!

- İki adımlı doğrulamayı etkinleştir!

- Gizlilik ayarlarını düzenli olarak kontrol et!

- Şüpheli bağlantılar ve kimlik avı (phishing) girişimlerine karşı dikkatli ol!

- Sosyal mühendislik saldırılarına karşı farkındalık sahibi ol!

- Dolandırıcılık ve sahte kampanyalara karşı dikkat et!

- Bilinmeyen veya şüpheli kişilerden gelen mesaj ve bağlantılara tıklama!

Çalışanların sosyal medyada dikkat etmesi gerekenler

- Şirket politikalarına uygun davranmak

- Şirket verilerini ve özel bilgileri paylaşmamak

- Kişisel paylaşımlara dikkat etmek

-İş arkadaşları ve müşterilerle etik sınırları korumak

- Çalışma saatleri içinde sosyal medya kullanımını sınırlamak

- Yasal sorumlulukları bilmek

- Şirketi ve kendisini profesyonel olarak temsil etmek