GYODER, MIPIM 2025’e 'Yeniden Türkiye’ vizyonuyla damga vuracak

Uluslararası gayrimenkul fuarı MIPIM, bu yıl 11-14 Mart tarihlerinde Fransa’nın Cannes şehrinde düzenlenecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un da katılacağı MIPIM’de, Türkiye gayrimenkul sektörünün çatı kuruluşu Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) de güçlü bir şekilde yer alacak. MIPIM’de merkezi bir alanda stant açacak olan GYODER, Türk markalarıyla birlikte sektöre damga vurmayı hedefliyor.

GYODER Başkanı Neşecan Çekici, bu yılki katılımın önemine dikkat çekerek, MIPIM’in sektörel geleceğin şekillendiği bir platform haline geldiğini vurguladı. Neşecan Çekici, “Gayrimenkul sektörü dünya genelinde hızla değişiyor. GYODER olarak bu dönüşümün içinde yer almayı ve üyelerimizi yeniliklerle buluşturmayı önemsiyoruz. MIPIM’de üyelerimize yalnızca yeni projeleri sergileme fırsatı sunmuyor, aynı zamanda sektördeki son gelişmeleri ve teknolojileri doğrudan yerinde deneyimleme imkânı tanıyoruz. Amacımız, üyelerimizin rekabet ve ihracat gücünü artırarak küresel pazarda daha güçlü bir şekilde yer almalarına katkı sağlamak” diye konuştu.

‘Yeniden Türkiye’ diyecekler

GYODER, geçtiğimiz yıl MIPIM’de, barınma krizi ve erişilebilir konut sorununa ilişkin çözüm önerilerini gündeme taşımış ve global arenada oldukça ilgi çekmişti.

Bu yıl MIPIM’e 19. GYODER Gayrimenkul Zirvesi’nin teması olan Yeniden Başlat (Restart) felsefesiyle katılacak olan GYODER, Türkiye’nin değerlerini dünya ile buluşturarak sektöre ilham vermeyi hedefliyor. Bu vizyon doğrultusunda ‘Yeniden Türkiye’ (ReTürkiye) mesajı vereceklerini söyleyen Neşecan Çekici, “Türkiye, küresel krizlere ve zorluklara karşı en dayanıklı ülkelerin başında geliyor ve bu direnciyle yatırımcılara güven veren bir merkez olmaya devam ediyor. Bu dayanıklılığın en önemli yansımalarından biri de yıllar içinde edindiği bilgi birikimi ve tecrübesiyle dünyada öne çıkan Türk gayrimenkul sektörüdür. Bugün Türkiye, yeni iş modelleri, yatırım fırsatları, yenilikçi finansman araçları ve sürdürülebilir gayrimenkul çözümleri geliştirerek sektörü yeniden şekillendiriyor. Stratejik konumuyla Türkiye, küresel yatırımcılarla daha güçlü ve kalıcı bağlar kurmaya hazırlanıyor. İşte bu yüzden, bizi biz yapan tüm değerlerimizle ‘Yeniden Türkiye’ (ReTürkiye) diyerek dünyayla buluşuyoruz” dedi.

GYODER, MIPIM 2025’te Türk gayrimenkul sektörünü küresel ağlarla buluşturarak, sektörün en yeni trendleri ve teknolojik gelişmeleri yakından takip etmesini sağlayacak. GYODER standında yer alacak üye firmalar, Ağaoğlu, Akiş GYO, Assan Gayrimenkul, Babacan Grup, Bengi Hukuk, Bygüzel, Çelen Grup, Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık, Ersa Mühendislik, Entegre Proje Yönetim & Danışmanlık, Eva Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık, Golden Partner International Türkiye, Hergüner Bilgen Üçer Avukatlık Ortaklığı, Imperium Gayrimenkul ve İnşaat, İş GYO, Optylonkrea LDA, Pamir & Soyuer Real Estate, RGüzel Yapı, RJ Models, Rönesans Gayrimenkul, Servotel, TNL Ticari Gayrimenkul, TSKB Gayrimenkul Değerleme, YPU Yapı Proje olarak sıralanıyor. Ayrıca, Servotel etkinlik kapsamında yatırımcı kahvaltısının sponsoru olarak destek verecek.