TİM Başkanı Gültepe: Ülke batıyor; yüzde 50 faizle bir ülkenin ayakta kalma şansı yok

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe CNBC-e’den Emre Eser’e verdiği röportajda, ihracattaki son tabloyu değerlendirmenin yanı sıra ekonomiye yönelik de açıklamalarda bulundu.

İhracatta birçok sektörde artış görüldüğünü belirten Gültepe, bazı sektörlerde mali zorlukların sürdüğünü de söyledi.

“Üretim ve istihdam tarafında iş gücü kayıpları var”

Gültepe, yüksek rekabetçiliğin olduğu alanlarda önümüzdeki dönemde daha fazla sıkıntı yaşanabileceğini vurgularken, yüksek faiz ortamı için istihdama dikkat çekti ve şunları söyledi:

“Yüzde 50 faizle bir ülkenin yatırımını, istihdamını artırma şansı yok. Üretim ve istihdam tarafında iş gücü kayıpları var artık. Hazır giyim, inşaat, mobilya, makine ve otomotiv gibi sektörler rekabetçilik konusunda zorluklar çekiyor.”

“Ülke batıyor”

Faiz oranlarında yüksek seyrin iş dünyasında beklentileri olumsuz etkilediğine vurgu yapan Gültepe, “Ülke batıyor; yüzde 50 faizle bir ülkenin ayakta kalma şansı yok” derken, gerekli önlemlerin 2025 öncesinde alınmasını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Burada biraz Merkez Bankası’nın radikal kararlar alıp, farklı oyunları devreye koyması lazım. Farklı yollarla enflasyonu aşağı çekmenin yöntemlerini bulmamız gerektiğini düşünüyorum.”

Asgari ücret

Asgari ücret zammı görüşmeleri yaklaşırken Gültepe, Türkiye’nin mevcut durumunun göz önünde bulundurulacağı bir zam oranının belirlenmesi gerektiğini ifade ederek, “Hem insanların geçimine destek verecek hem de rekabetçiliğimizi güçlendirecek bir oranın gelmesini bekliyorum” dedi.

“2025’te en büyük sorun, gücümüzü korumaya çalışmak”

Mustafa Gültepe, 2025 yılına yönelik ihracatçıların sorunlarına yönelik şu ifadeleri kullandı:

“Şu an 2025’te en büyük sorun, mevcut pazarlardaki gücümüzü korumaya çalışmamız olacak.”