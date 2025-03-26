TKYD'de yeni başkan Gökçen Yaman Akgün oldu

Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, TKYD 25. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yapılan seçimlerde iki yıllık süre ile Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri yeniden belirlendi.

TKYD Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Akgün, Başkan Yardımcılığı görevine Inveo Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hasan Halim Çun ve Genel Sekreterlik görevine HSBC Portföy Yönetimi AŞ Genel Müdürü Nilgün Şimşek Ata seçildi.

Açıklamada genel kuruldaki konuşmasına yer verilen Akgün, geçmiş dönemlerde görev alan ve portföy yönetimi sektörünün bugünlere ulaşmasında emeği geçen tüm başkan, yönetim kurulu üyeleri ve üyelere teşekkürlerini ifade etti.

Akgün, son yıllarda tasarruf sahiplerinin uzun vadeli bakış açısı ile yatırım fonlarına olan ilgilerinin arttığını belirterek, "Alternatif yatırımlar kapsamında ön plana çıkan Girişim Sermayesi Yatırım Fonları ve Gayrimenkul Yatırım Fonlarının reel ekonominin finansmanı ve ülkenin büyümesine kaynak aktarmada ağırlıklarını büyütmeye devam ettiriyoruz. Sektörde hem ürün çeşitliliğinin artması hem de yatırımcılar tarafından Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu'nun etkin şekilde kullanılması sonucunda, sektörün ciddi şekilde büyüme trendine girdiğini ve büyümenin devam edeceğini öngörüyoruz." açıklamasında bulundu.

"Sektör, 7,6 trilyon liraya erişerek GSYH'nin yüzde 18'ine yaklaştı"

Akgün, 2015'te sektörün 98 milyar lira büyüklüğe sahip olduğuna dikkati çekerek, 2024 sonunda 6,9 trilyon liraya ulaşarak Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 16'sına ve 2025'in şubat ayı sonunda da 7,6 trilyon liraya erişerek ile GSYH'nın yüzde 18'ine yaklaştığı bilgisini paylaştı.

TKYD’nin yeni Yönetim Kurulu Başkanı Akgün, "TKYD, önümüzdeki dönemde özellikle sermaye piyasalarının geliştirilmesi, yatırımcının korunması ve uzun vadeli tasarrufların artırılması konularına ağırlık verecek. Sektörümüzde yer alan bütün kurumların TKYD çatısı altına alınması çalışmalarına devam edeceğiz. Böylece sektör daha da güçlü şekilde temsil edilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Global piyasalarda olduğu gibi, yatırım yönetiminde de sürdürülebilirliğin ve çevresel, sosyal ve yönetişimin öneminin Türkiye'de de arttığını kaydeden Akgün, bu temada kurulan fonların büyüklüğünün 2025 Şubat itibarıyla 12,1 milyar liraya ulaştığını vurguladı.

Akgün, "Sektör olarak sürdürülebilirlik ve çevreci fonlar temasını en iyi şekilde desteklemeye devam edeceğiz, böylece yeşil dönüşüme katkımız katlanarak artacak." ifadesini kullandı.

TKYD yönetimi belirlendi

TKYD'nin yönetim kurulundaki diğer isimler ise Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ'den Alim Telci, İş Portföy Yönetimi AŞ'den Burak Sezercan, QNB Portföy Yönetimi AŞ'den Egemen Erden, Rota Portföy Yönetimi AŞ'den Emrah Yücel, Ak Portföy Yönetimi AŞ'den Emrah Ayrancı, Deniz Portföy Yönetimi AŞ'den Murat Özkan, Yapı Kredi Portföy Yönetimi AŞ'den Müge Peker ve TEB Portföy Yönetimi AŞ'den Yağız Oral'dan oluştu.

Denetim Kurulu'nda ise Yapı Kredi Bankası AŞ'den Bengi Subaşı Gerçek, TEB Portföy Yönetimi AŞ'den Cenk Dürüst ve Yapı Kredi Portföy Yönetimi AŞ'den Güçlü Çolak görev yapacak.