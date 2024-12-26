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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Şimdi sıra bankalarda

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TCMB'nin faiz indirimini değerlendirdi. Hisarcıklıoğlu, bankalara yönelik değerlendirmesinde, "Üretime ve istihdama destek olmalarını bekliyoruz” dedi.

Haber Merkezi
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Şimdi sıra bankalarda
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ANKARA (EKONOMİ)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Merkez Bankası’nın politika faizini indirmesinin ardından sıranın bankalara geldiğini söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hisarcıklıoğlu, “Merkez Bankası yaklaşık iki yıl aradan sonra politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 47,50'ye çekti. Şimdi sıra bankalarda. Bu indirimi öncelikli olarak KOBİ kredi faizlerine yansıtmalarını, üretime ve istihdama destek olmalarını bekliyoruz” dedi.

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