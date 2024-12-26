Merkez Bankası'nın 'sürpriz' faiz indirimini ekonomistler nasıl yorumladı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2024 yılının son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını yaparak faiz kararını açıkladı. Toplantıdan piyasa beklentileri üzerinde bir faiz indirimi çıktı.

Aslında, dün açıklanan 2025 Para Politikası Metni sonrasında ekonomistlerin bir kısmı gelecek yıl yapılacak toplantı sayısının düşmesini, beklenenin üzerinde bir faiz artırımı gelebileceği şeklinde yorumlamıştı.

Ekonomistler 250 baz puanlık indirime ne yorum yaptı?

Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, katıldığı Nasıl Bir Ekonomi TV yayınında, ekonomideki yavaşlamanın geçen ay ve son karar metinlerinde vurgulandığını ve enflasyondaki sorunlu alanlarda iyileşme görüldüğü için faiz indirimine gidildiğini belirtti.

Prof. Dr. Refet Gürkaynak, katıldığı CNBC-e canlı yayınında Merkez Bankası’nın faiz indirmek zorunda kaldığını vurguladı.

Prof. Dr. Fatih Özatay da aynı yayında kararı, geçmiş enflasyondaki iyileşme gördüğü için faiz indirimine gitmiş olabileceğini ancak enflasyon ana eğiliminde düşüş gözlemlenmediğini belirtti.

"Boş yere yordular ülkeyi"

Prof. Dr. Emre Alkin, “Olan oldu. Bugüne kadar yaptığım uyarıları artık tekrar etmeyeceğim. "Kendin çal kendin oyna" da diyebiliriz” yorumunu yaparken, sonrasında da şunları ekledi:

"Merkez Bankası, bu faiz kararı ile kendi oyun planına da sadık kalmadı. Zaten mevcut plan arzu edilen sonucu vermeyecekti. Yakında yeni planı öğreniriz. Yanlış faiz patikası ve yanlış uygulamaların yan etkisini anlamış olduklarını düşünmek istiyorum. Boş yere yordular ülkeyi."

Olan oldu. Bugüne kadar yaptığım uyarıları artık tekrar etmeyeceğim. "Kendin çal kendin oyna" da diyebiliriz. — emre alkin (@emrealkin1969) December 26, 2024

“Makul ve dengeli bir başlangıç yaptılar”

Prof. Dr. Hakan Kara, faiz kararı sonrası ilk yorumunda, “Merkez Bankasından 250 baz puan indirim ve temkinli/iyimser iletişim geldi. Mevcut kısıtlarda bana göre gayet makul ve dengeli bir başlangıç yaptılar. Emeği geçenleri tebrik ediyorum” derken, sonrasında da şunları ekledi:

"Bana göre Merkez Bankası elinden geleni yapıyor. Bundan sonra top diğer politikalarda. Harcama artış hızını, kamu tarafından belirlenen fiyatları, siyasi sahipliğin derecesini ve kritik kurumlara dair düzenlemeleri yakında izlemenizi öneririm."

Merkez Bankasından 250 baz puan indirim ve temkinli/iyimser iletişim geldi. Mevcut kısıtlarda bana göre gayet makul ve dengeli bir başlangıç yaptılar. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. https://t.co/tO90vWHcXV — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) December 26, 2024

“Gerekli sıkılık korunacak”

Doç. Dr. Derya Hekim, karar metnindeki “Kurul, kararlarını enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla alacaktır” cümlesine vurgu yaparak, “Yani döngü beklemeyin, toplantı bazlı olarak gerekli sıkılık korunacak” değerlendirmesini yaptı.

“Kurul, kararlarını enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla alacaktır.”



Yani döngü beklemeyin, toplantı bazlı olarak gerekli sıkılık korunacak. — deryahekim, assoc. prof. (@drderyahekim) December 26, 2024

Burcu Aydın, faiz indirimini, “TCMB faiz indirimine gitti. Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %50’den %47,5’e indirmeye, gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranlarının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 150 baz puanlık bir marj ile belirlemeye karar verdi” açıklamasını yaptı.

TCMB faiz indirimine gitti.



👉Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %50’den %47,5’e indirmeye

👉Gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranlarının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 150 baz puanlık bir marj ile belirlemeye karar verdi — Burcu Aydın (@aydin_brcu) December 26, 2024

Toplantı sayısının azalması etkili

Prof. Dr. Serap Durusoy, “PPK metninde maliye politikasının eşgüdümüne vurgu yapıyor.

250 baz puan ile şahin bir faiz indirimi yapıldı. Hem asgari ücret hem de 2025’teki toplantı sayısının 8'e inmesi bu kararda etkili olmuş görünüyor” dedi.

250 baz puan ile sahin bir faiz indirimi yapildi.Hem asgari ucret hem de 2025'deki toplanti sayısının 8'e inmesi bu kararda etkili olmuş görünüyor. — Prof.Dr.Serap Durusoy (@serapdurusoy) December 26, 2024

“TCMB tercihini üretim ve istihdam politikalarından yana kullandı”

Prof. Dr. Ceyhun Elgin, “TCMB faiz oranlarına ilişkin basın duyurusu yaklaşık şöyle bir şey: ''.....karar......kararlı......kararlılıkla....kararlarını....kararlılıkla'' 2.5 puanlık indirim asgari ücretliye hayırlı olsun” yorumunu yaptı.

TCMB faiz oranlarına ilişkin basın duyurusu yaklaşık şöyle bir şey:

''.....karar......kararlı......kararlılıkla....kararlarını....kararlılıkla''

2.5 puanlık indirim asgari ücretliye hayırlı olsun. — Ceyhun Elgin (@CeyhunElgin) December 26, 2024

Prof. Dr. Yakup Küçükkale, faiz indirimini, “TCMB tercihini üretim ve istihdam politikalarından yana kullanıp, politika faizini 250bp indirerek %47,5 yaptı...” şeklinde yorumladı.

TCMB tercihini üretim ve istihdam politikalarından yana kullanıp, politika faizini 250bp indirerek %47,5 yaptı... https://t.co/GrvR972is1 — Yakup Küçükkale (@ykucukkale) December 26, 2024

“Veriye bağlı”

Banu Kıvcı Tokalı, faiz indirimine yönelik şunları söyledi:

“TCMB ’nin 250bps faiz indiriminin, toplantı öncesinde yeniden şekillenen piyasa beklentileriyle uyumlu olduğunu söyleyebiliriz. Gelecek kararlarla ilgili olarak, veriye bağlı, her toplantıda değerlendirilecek bir görünüm mevcut.”

#TCMB ’nin 250bps #faiz indiriminin, toplantı öncesinde yeniden şekillenen piyasa beklentileriyle uyumlu olduğunu söyleyebiliriz. Gelecek kararlarla ilgili olarak, veriye bağlı, her toplantıda değerlendirilecek bir görünüm mevcut. — Banu Kıvcı Tokalı (@Banu_KT) December 26, 2024

Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, “Şükürler olsun, Merkez Bankası, “nas ne diyorsa” onu yapmaya başladı, politika faizini 250 baz puan düşürdü!” dedi.

Şükürler olsun,Merkez Bankası,”nas ne diyorsa” onu yapmaya başladı, politika faizini 250 baz puan düşürdü! — Hayri Kozanoğlu (@HayriKozanoglu) December 26, 2024

"Asgari ücret vurgusu yok"

Prof. Dr. Öner Günçavdı, TCMB'nin karar metninde asgari ücret vurgusu olmadığını belirterek, metne şu şekilde dikkat çekti:

"Asgari ücrete yönelik hiç bir vurgu yok. Enflasyonun bu ayki seyrinin geçen ayki toplantı döneminden farklı bir olmamasına rağmen, bu indirimi dayandırılacağı somut referansları ben göremedim. metni dikkatli okumakta yarar var:)"

Asgari ücrete yönelik hiç bir vurgu yok.

Enflasyonun bu ayki seyrinin geçen ayki toplantı döneminden farklı bir olmamasına rağmen, bu indirimi dayandırılacağı somut referansları ben göremedim.

metni dikkatli okumakta yarar var:) — Õner Günçavdı (@onerguncavdi) December 26, 2024

"Enflasyonla mücadele daha kolay olacaktır"

Taner Özarslan, faiz indiriminin "cesur" olduğunu belirtirken, yorumunu şu şekilde yaptı:

"TCMB’sı beklentilerimiz paralelinde, proaktif bir yaklaşımşla politika faizinde 250 baz puan indirime gitti ve faiz %47,50’ye düşürüldü. Faiz indirimlerinde bir öngörü yerine toplantı bazlı hareket edeceğini iletti. Piyasa öngörülerinin üzerinde ve cesur bir karar olduğunu söyleyebilirim. 2025’te sekiz faiz toplantısı var ve 1000 puanlık yıl genelinde bir indirim öngörüsü içindeyiz. Yönetilen ve yönlendirilen fiyatlar Merkez Bankası beklentileri ile uyumlu olduğu sürece enflasyonla mücadele daha kolay olacaktır."