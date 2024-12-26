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Mahfi Hoca’dan faiz yorumu: Enflasyon nöbeti hep olduğu gibi emekçide

Mahfi Eğilmez, Merkez Bankası’nın faiz kararını yorumladı. Faiz indiriminde emekçiden çok esnafın gözetildiğini belirtti.

Haber Merkezi
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Mahfi Hoca’dan faiz yorumu: Enflasyon nöbeti hep olduğu gibi emekçide
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Ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararının yorumladı.

2024’ün son toplantısından faiz indirimi çıkarken, bu kararı ekonomistler de yorumlamıştı.

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Eski Hazine Müsteşarı Mahfi Eğilmez, faiz kararına yönelik şu değerlendirmelerde bulundu:

“TCMB, politika faizini 2,5 puan indirerek % 47,5'a düşürdü. Son iki günde önce resmi enflasyonun yüzde 33 altında asgari ücret açıklanarak, ardından 2,5 puanlık faiz indirimiyle küçük ve büyük esnafın isteklerine yanıt verilmiş oldu. Enflasyon nöbeti hep olduğu gibi emekçide.”

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