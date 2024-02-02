TSB yönetimi depremin yıldönümünü bölgede geçirecek

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) yönetimi ve sektörün üst düzey yöneticileri 6 Şubat depremlerinin birinci yıldönümünde deprem bölgesine çıkarma yapacak. Sigorta sektörünün temsilcileri Türkiye Sigorta Birliği’nin organizasyonunda 5 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş ve Hatay’da, 6 Şubat Salı günü ise Adana'da bir dizi temaslarda bulunacak.

TSB Başkanı ve Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, TSB Başkan Yardımcısı ve Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, TSB Yönetim Kurulu Üyesi ve AXA Sigorta CEO’su Yavuz Ölken, Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Tuğtan, Neova Sigorta Genel Müdürü Neslihan Neciboğlu, TSB Genel Sekreteri Özgür Obalı deprem bölgesinde olacak. Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası sigorta sektörünün bugüne kadar olan destekleri ve faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapılacak.

İlk ziyaretler 5 Şubat Pazartesi günü depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş’a ve ardından Hatay'a yapılacak. Ardından 6 Şubat Salı günü ise Adana'da, Adana Ticaret Odası ile birlikte düzenlenecek etkinlikte iş dünyası ile bir araya gelinecek.