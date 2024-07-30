TTSO’nun Haydi Gençler İleri projesiyle ilk etapta 50 gencin istihdamı sağlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi bünyesinde, TTSO yürütücülüğünde ve DOKA ortaklığında sürdürülen "Let's NEET Up! - Haydi Gençler İleri" projesinin kapanış toplantısıyla, “Mesleki Yeterlilik Akademisi Portal Tanıtımı ile Kariyer ve Kişisel Gelişim Günü Etkinliği” gerçekleştirildi. Toplantıya Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi, İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Dr. Varol Dur, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcısı Vekili Ersoy Günay, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gürkan Üçüncü, Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi, DOKA Genel Sekreteri Kemal Akpınar, Trabzon Ticaret Borsası Başkanı Eyyüp Ergan, TTB Meclis Başkanı Nevzat Özer, TESOB Başkanı Metin Kara, SGK İl Müdürü Erdem Akbay, DKİB Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, İŞKUR İl Müdürü Servet Kaba, Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, TTSO Yönetim Kurulu ve meclis üyeleriyle diğer ilgililer katıldı.

Çelebi: Nitelikli ara eleman tüm sektörlerin beklentisi

TTSO Başkanı Erkut Çelebi, ara eleman ve nitelikli istihdamın tüm sektörlerin ortak beklentisi olduğunu ifade ederek, “Ülkemizde sürekli üniversite açılıyor, yeni bölümler kuruluyor. Meslek liselerinin de geliştirilmesi gerekiyor. Reel sektörden gelen nitelikli ara eleman talepleriyle her gün karşılaşıyoruz. Ara eleman açığının kapatılması ülkemizde üretimin de önünü açacaktır. Projemize destek veren herkese teşekkür ediyorum. Bu tür projeler nitelikli eleman ve istihdam açısından çok önemli. Bu tür projeleri sürdürmeyi amaçlıyoruz. Başarılı olan arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Şu ana kadar 19’u kadın 37 kursiyerimiz istihdama katıldı. 13’ü daha önümüzdeki günlerde istihdama katılacak ve bu sayı 50’ye ulaşacak” dedi.

Akpınar: Bu tür projeler nitelikli istihdama katkı sağlıyor

DOKA Genel Sekreteri Kemal Akpınar, kadın ve genç istihdamı konusundaki projelere önemli destekler verdiklerini vurgulayarak, “Böyle değerli bir projenin içinde yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Turizm sektörü şehrimizde hızlı ivme kaydetti. Nitelikli istihdam konusunda birtakım ihtiyaçlar ortaya çıktı. Bu proje bu ihtiyaçlara cevap verdi. Bu tür projeler geliştirmek bölgedeki nitelikli istihdama katkı sağlayacaktır. Biz de bu projelere destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Dur: Aranan eleman sorunu yaşanıyor

İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Dr. Varol Dur ise bu projeden faydalanan herkesin istihdama kazandırılmasını umut ettiklerini vurgulayarak, “Ara eleman tabirini kullanmak istemiyorum, ciddi bir aranan eleman sorunu yaşıyoruz. Bütün Türkiye’de problem olarak karşımızda. İŞKUR olarak biz de bu sorunu çözebilmek için çeşitli faaliyetler yürütüyoruz” dedi.

Günay: 2007 yılından bu yana 830 milyon Euro'luk İPA programı uygulandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcısı Vekili Ersoy Günay, projenin başarıyla tamamlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek şunları söyledi:

“Ülkemizle AB arasındaki mali iş birliği kapsamında geliştirilen ve kısaca IPA olarak adlandırılan Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı altında, 2007 yılından bu yana uygulamış olduğumuz operasyonel programlarla 830 milyon Euro'luk 1162 proje sözleşmesini hayata geçirerek 1 milyon 100 bini aşkın vatandaşımızın hayatında fark yaratmanın gururunu yaşıyoruz. Söz konusu programlarla 33 bini aşkın dezavantajlı vatandaşımız mesleki eğitim, rehberlik, danışmanlık ve rehabilitasyon hizmetlerinden faydalanmıştır. 53 bini kadın olmak üzere 70 bin vatandaşımız iş gücü piyasasına katılmış ve 4 bin 500’ü aşkın kişi kendi işini kurmuştur. 21 mini aşkın kadın işverenimize mali destekler sağlanmıştır. EUROSTAT verilerine göre 84 milyonu aşan nüfusumuzda 15-29 yaş aralığındaki çocuk ve gençlerimizden 6 milyonu ne eğitimde ne istihdamda yer almaktadır.

Mesleki eğitim, iş başı eğitim ve bireysel eylem planları ile işgücü potansiyeli yüksek iş kollarında ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücü için gençlerimize yetkinlik kazandırılmıştır. Bu projeye de katkıda bulunan tüm kurumlara teşekkür ediyorum.”

Çuvalcı: Uygulamaya yönelik eğitim programlarını önemsiyoruz

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, bu tür kısa sayılabilecek süreli kursların ve eğitim programlarının istihdamda daha fazla etki yaratacağını ifade ederek, “Eğitim modellerimizi de geliştirmemiz lazım. Uygulamaya yönelik eğitim programları önemli. Üniversite olarak bu projenin eğitim ayağında yer aldık. Hocalarımıza her zaman piyasaya, hayata, endüstriye daha fazla dokunmaları tavsiyesinde bulunuyorum. Projeler üniversite için çok önemli. AB’nin, İŞKUR’un, DOKA’nın destekleri var. Bir araya gelip güzel işler yapmamız lazım. Bu tür organizasyonlara her türlü katkıyı vermeye hazırız” ifadesini kullandı.

Üçüncü: Bu tür projelerin devam etmesi gerek

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gürkan Üçüncü ise Türkiye’nin en önemli sorununa Trabzon ölçeğinde çözüm bulmaya yönelik bir çalışma yürüten TTSO ve proje ortaklarını tebrik ederek, “Ara elemanın Trabzon’da ne kadar önemli olduğuna şahidim. Belediyeye gelen iş başvurularında nitelikli personel bulma şansımız az. Bu tür çalışmaların devam etmesi gerekiyor” dedi.

Yıldırım: TTSO’nun projesi bölgemizin ekonomik kalkınmasına katkıda bulundu

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, proje sayesinde gençlerin mesleki bilgi ve beceri kazanmanın yanında, aynı zamanda iş başı eğitimleri ve bireysel eylem planları ile iş hayatına sağlam adımlarla atılmalarına olanak sağlandığını belirterek, “Proje, Trabzon’da yüksek iş potansiyeline sahip konaklama, seyahat, pazarlama, perakende, muhasebe ve finans gibi alanlarda ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünü yetiştirerek, gençlerimizin iş gücüne katılımını artırmak ve bölgemizin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak bakımından önemli bir fonksiyon icra etmiş oldu. Katılımcı gençlerimizin yüzde 50’sinin kadın olması ise kadınların iş hayatına katılımını desteklemiş ve toplumsal cinsiyet eşitliğine katkıda bulunmuştur” dedi. Vali Yıldırım, nitelikli elemana sahip olmanın çok önemli olduğunu ifade ederek, “Bu tür projelerin devamını diliyorum” ifadesini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından proje kapsamında kursiyerlere istihdam ve staj olanağı sağlayan firmalara Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, TTSO Başkanı Erkut Çelebi ve protokol üyeleri tarafından plaket takdim edildi.

120 genç eğitimlere katıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi bünyesinde, TTSO yürütücülüğünde ve DOKA ortaklığında hayata geçirilen "Let's NEET Up! - Haydi Gençler İleri" projesinde ne eğitimde ne istihdamda olan 15 – 29 yaş arasındaki 120 genç mesleki eğitimlere katıldı, 116’sı mesleki eğitimlerini tamamladı, 102’si sertifika, 82’si Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazandı. Kursiyerlerin 74’ünün kadın olduğu projede, 5 de özel gereksinimi olan birey yer aldı. Kursiyerlere satış elemanı, ön muhasebe, ön büro personeli, kat hizmetleri görevlisi ve dış ticaret uzmanı alanında eğitimler verildi.

Mesleki Yeterlilik Akademisi ile Kariyer ve Kişisel Gelişim Günü etkinlikleri düzenlendi

Programın öğleden sonraki bölümünde ise Mesleki Yeterlilik Akademisi Tanıtımı, Girişimcilik ve Başarı Hikayeleri Üzerine Sohbetler, Motivasyon ve Farkındalık Konferansı ile İŞKUR İş ve Meslek Danışmanları ile Görüşme yapıldı. Etkinliğe İŞKUR İş Kulübü Lideri Emel Şahinler, Sinema ve Tiyatro Sanatçısı Seymen Aydın, Trendyol Satış ve İş Geliştirme Direktörü Özkan Çokaygil, Desnet Teknoloji CEO’su Ömer Ekinci ile İŞKUR İş Kulübü Lideri Barış Kandil katıldı. Etkinlikte ayrıca ödüllü yarışmalar da yapıldı.