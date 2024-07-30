Konya'dan 17 firma İSO İkinci 500 listesinde

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu açıklandı. İSO tarafından açıklanan İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasındaki Konyalı firma sayısı 17 oldu. Listeye giren firmalar, bölgenin sanayi potansiyelini bir kez daha ortaya koyarken, sadece bölge ekonomisine değil, aynı zamanda Türkiye ekonomisine de önemli katkılar sağlıyor.

VADEN’den dikkat çeken yükseliş

Ağır vasiıtaların kompresör sistemlerini üreten Yıldız Pul (VADEN), 142 basamak bükselerek listede 37. Sırada yer aldı. Firma, Tim listesinde de rekor bir yükseliş gerçekleştirmişti.

MEMAK ilk kez listede

Konya’da gıda makinaları üreten MEMAK Makina, ihracatta gösterdiği liste başarısını İSO İkinci 500’de de gösterdi. 1 milyar 394 milyon TL ciroya sagip firma, ilk kez İSO İkinci 500’e girerek 460. sırada yer aldı.

İSO İkinci 500 listesinde yer alan Konya firmaları şu şekilde sıralandı:

27- RTM TARIM

32- SAFA TARIM

37- YILDIZ PUL (VADEN)

43- KONYA ÇİMENTO

119- MEYSÜT

126- HEKİMOĞLU UN

146- AL-SAN GIDA

186- GİTAŞ

202- KONYA KAĞIT

217- BÜYÜK HEKİMOĞLU UN

291- AKOVA SÜT

296- İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR

363- İZİ SÜT

382- BESA YEMCİLİK

404- SEZERSAN MATBAACILIK

433- BALCILAR YEM

460- MEMAK MAKİNA