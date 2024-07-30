Konya'dan 17 firma İSO İkinci 500 listesinde
İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından yapılan “Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2023” Araştırması’nın sonuçları açıklandı. Konya, bu yıl da sanayi sektöründeki güçlü varlığını sürdürerek listede 17 firmayla yer aldı
MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA
Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu açıklandı. İSO tarafından açıklanan İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasındaki Konyalı firma sayısı 17 oldu. Listeye giren firmalar, bölgenin sanayi potansiyelini bir kez daha ortaya koyarken, sadece bölge ekonomisine değil, aynı zamanda Türkiye ekonomisine de önemli katkılar sağlıyor.
VADEN’den dikkat çeken yükseliş
Ağır vasiıtaların kompresör sistemlerini üreten Yıldız Pul (VADEN), 142 basamak bükselerek listede 37. Sırada yer aldı. Firma, Tim listesinde de rekor bir yükseliş gerçekleştirmişti.
MEMAK ilk kez listede
Konya’da gıda makinaları üreten MEMAK Makina, ihracatta gösterdiği liste başarısını İSO İkinci 500’de de gösterdi. 1 milyar 394 milyon TL ciroya sagip firma, ilk kez İSO İkinci 500’e girerek 460. sırada yer aldı.
İSO İkinci 500 listesinde yer alan Konya firmaları şu şekilde sıralandı:
27- RTM TARIM
32- SAFA TARIM
37- YILDIZ PUL (VADEN)
43- KONYA ÇİMENTO
119- MEYSÜT
126- HEKİMOĞLU UN
146- AL-SAN GIDA
186- GİTAŞ
202- KONYA KAĞIT
217- BÜYÜK HEKİMOĞLU UN
291- AKOVA SÜT
296- İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
363- İZİ SÜT
382- BESA YEMCİLİK
404- SEZERSAN MATBAACILIK
433- BALCILAR YEM
460- MEMAK MAKİNA