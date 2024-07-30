TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Orta Anadolu Üretim Havzası hayata geçirilmeli

HİLAL SÖNMEZ / KAYSERİ

Kayseri Ticaret Odası (KTO), Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) ve Kayseri Ticaret Borsası (KTB) “Kayseri Oda Borsa Ortak Meclis Toplantısı ve Kayseri’nin Yıldızları Ödül Töreni” düzenledi. Programa AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Dünya Odalar Federasyon Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, çevre illerin oda ve borsa başkanları ile il protokolü ve iş dünyasından isimler katıldı. KTO M. Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programda, açılış konuşmasını KTO Başkanı Ömer Gülsoy yaptı.

Gülsoy konuşmasında, iş dünyasının; enerji maliyetleri yüksekliği, istihdam üzerinde yükler, finansmana erişimde zorluklar, dövizle ilgili sıkıntılar, vize almada yaşanan zorluklar, ulaşım-lojistik problemleri ve Türkiye’deki önemli stratejik endüstri yatırımlarının belli bölgelerde toplanmış olmasına yönelik sorunları olduğunu belirtti. Kayseri’de Suriyeli göçmenlerle yaşanan olaylar nedeniyle kapanan fabrikalar olduğuna yönelik çıkan haberlerle ilgili de konuşan Gülsoy, “Şehrimizde yaşadığımız elim hadise neticesinde şehrimiz hakkında çıkan bir takım olumsuz haberler gerçeği yansıtmıyor. Kapalı olan bir fabrikamız yoktur. Kadim şehrimizle ilgili yapılan mesnetsiz yorumları asla kabul etmiyoruz. Yine son zamanlarda ortaya çıkan özel sektörle ilgili, bazı firmalarımızla ilgili olumsuz haberlere itibar etmemeliyiz. Bu haberlerin hiçbir gerçekliği yok. Bu tür haberleri çıkaranlar ve itibar edenler bilsinler ki en büyük zararı kendileri görüyor” dedi.

KAYSO, meslek lisesi öğrencilerine burs verecek

Gülsoy’dan sonra kürsüye gelenKTB Başkanı Recep Bağlamış ise, dünyanın hızlı bir değişim sürecinde olduğunu ve teknolojideki yeniliklerle birlikte iş yapma şekillerinin değiştiğini belirterek, “Bizde yenilikleri takip ederek, üyelerimizi de bu alanda bilgilendiren çalışmalarda bulunuyoruz” dedi.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci ise Kayseri’nin en büyük zenginliğinin birlik ve beraberlik anlayışıyla sorunların üstesinden gelme yapısı olduğunu söyledi. Sanayicilerin yaşadığı sıkıntılar ve çözüm önerilerine yönelik de açıklamalar yapan Büyüksimitci, Kayseri Sanayi Odası olarak mesleki eğitimi desteklemek adına hayata geçirdikleri yeni projeden de bahsederek, Biz de sanayiciler olarak, Kayseri’de nitelikli insan kaynağını karşılamak ve öğrencilerimizi mesleki eğitime yönlendirmek adına yeni bir projeye imza attık. Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Makine ve Tasarım Teknolojisi, Metal Teknolojisi, Mobilya ve İç Mekân Tasarımı alanlarının 9. sınıfına kayıt olan 50 öğrencimize LGS puan sıralamasına göre aylık 1000 TL, en yüksek LGS puanı ile alan fark etmeksizin kayıt olan ilk 3 öğrencimize ise aylık 2000 TL burs vereceğiz. Bursları, odamız koordinasyonunda sanayicilerimiz sağlayacak” diye konuştu.

“Yeni bir sanayi havzasına ihtiyaç var”

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise Marmara Bölgesi’ndeki sanayi tesislerinin deprem riskiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, Orta Anadolu Üretim Havzası’nın bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Hisarcıklıoğlu, “TOBB olarak devamlı gündemde tuttuğumuz bir konu var: Orta Anadolu Üretim Havzası oluşturulması. Deprem riskinden dolayı Marmara Bölgesi’ndeki hem yoğunluğun azaltılmasına hem de kentsel dönüşüm hızlandırılmasına ihtiyaç var. Bunun için de, İç Anadolu-Doğu Akdeniz kuşağında yeni bir sanayi havzasının meydana getirilmesi gerekiyor. Kayseri’yi de içine alacak şekilde böyle yeni bir üretim havzası oluşturabilirsek, sanayimiz için yatırım alanı bulamama sorunumuzu çözmüş oluruz. Marmara Bölgesi’ndeki yükü azaltmış ve Marmara’da yüksek katma değerli üretime de yer açmış oluruz. Kayseri buna hazır. Tüccar ve sanayicilerimiz, Kayseri’yi, bu coğrafyanın yıldızı haline getirdi. O yüzden inanıyorum ki, Kayseri, geleceğin kazananları arasında yerini alacak” ifadelerini kullandı.

“Bir hafta sonra yüzde 60-61 civarında enflasyonla karşılaşacağız”

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ise 2023 yılı Haziran ayında başlayan ekonomik tedbirlerin meyvelerini vermeye başladığını belirterek, “Mayıs ayında ilk defa yüzde 75 olan enflasyonun haziran ayında yüzde 70’lerin altına düştüğünü gördük. Bir hafta sonra açıklanacak yeni enflasyon rakamlarıyla tahmin ediyorum 60 ila 61 civarında bir enflasyon oranıyla karşılaşacağız. Bir sonraki ay da yine aynı şekilde düşüş devam edecek. Bir sonraki ayda muhtemelen olağanüstü bir şey olmadığı takdirde yüzde 50-52 civarında bir enflasyon oranıyla karşı karşıya kalmış olacağız. Ekonomi yönetiminin koyduğu ekonomi programına inandığımız takdirde, onları moral motivasyona teşvik ettiğimiz takdirde yılsonu itibariyle yüzde 38 ila 40 arasında bir enflasyon rakamı ile karşı karşıya kalmış olacağız. Bu çerçevede gayret gösteren, faaliyette bulunan değerli sanayici arkadaşlarımızı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

“İsrail Dışişleri Bakanı hadsiz, haysiyetsiz bir açıklama yaptı”

KTO Başkanı Gülsoy, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik açıklamalarını “hadsizlik” olarak değerlendirerek, “Burası Irak değil, sınırları cetvel ile çizilmedi. Sizler bebek katili, bir avuç soykırımcısınız. Türkiye Cumhuriyeti devletini yaptığınız zulümleri alkışlayan ve sessiz kalan devletlerle karıştırmayın. Haddinizi bilin” açıklamasında bulundu. Mustafa Elitaş ise, “İsrail Dışişleri Bakanı hadsiz bir açıklama yapmış, haysiyetsiz bir açıklama yapmış. Mazlumların lideri, onların dertleri ile dertlenen, dünya 5’ten büyüktür diye ilk defa söyleyen bir lidere, Cumhurbaşkanımıza hadsizce bir açıklama yapmış. Tüm milleti yüreğinden hançerleyen siyonist, soykırımcı, katil Netenyahu’nun dışişleri bakanına buradan şiddet ve nefretle lanetlerimi gönderiyorum” ifadelerini kullandı.

27 yıldız firmaya 36 ödül

Programda İSO 500 ve TİM 1000 listelerinde yer alan Kayserili firmalar ödüllerini protokol üyelerinden aldı. HES Hacılar Ekektrik, Mega Metal, Hasçelik Kablo, Sersim, Boyteks, Kumtel, İstikbal, Boyçelik ve Erbosan Boru hem İSO 500 hem de TİM 1000 listelerinde yer aldığı için ödüle layık görüldü. Re-Ma Metal, Coreal Alüminyum, Orta Anadolu, ABC Uluslararası Nakliyat, Gürkan Ofis Mobilyaları, Formal Alüminyum, Kayseri Metal Center, Hasçelik Halat, Ata Karbon, Ceha Büro Mobilyaları, Metal Matris, Çinkom Metal ve Küçükler Tekstil ise TİM 1000 listesinde yer alarak ödül aldı. Kayseri Şeker Fabrikası, Yataş, Bellona, Femaş Metal ve Form Sünger de İSO 500’de yer aldığı için ödül alan firmalar arasında yer aldı.