'İş gücümüzdeki kadın çalışan eksikliği sorunumuz devam ediyor'

TUBA CANPOLAT / GAZİANTEP

Gaziantep’te kadın istihdamını arttırmak, kadınlarımızın iş dünyasında etkin rol oynaması ve ekonomiye katkıda bulunmasını sağlamak üzere faaliyetlerde bulunduklarını belirten Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayşen Ahi, “TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu olarak kadın girişimciliğini sadece kadınların kendi işlerini kurmalarını sağlamaları ile sınırlandırmamaya çalışıyoruz. Aynı zamanda istihdam olanakları geliştiriyor, kadınlarımızın iş dünyasında farklı sektörlerde faaliyet göstererek yeni pozisyonlar yaratmaları noktasında olanaklar sağlıyoruz. Bu noktada Sanayide Kadın Eli Projemizi örnek gösterebiliriz. Sanayide erkek egemen olan, ustalık gerektiren iş kollarında, kadın ustaların yetiştirilmesi ve istihdam edilmesine çalışıyoruz. Kuşkusuz ülkemizin hedeflerine ulaşabilmesi için kadınların ekonomide daha çok yer alması gerekiyor. Sanayi şehrimiz Gaziantep’in de bu proje kapsamında çok kısa zamanda büyük yol almasını hedefliyoruz ve böylece kadın istihdamını artıracağımıza inanıyoruz” dedi.

“İstihdam yeterli olmasa da yukarı yönlü seyir memnun edici”

Kadın istihdamına dair verilere de değinen Ahi, “Ortaya çıkan son rakamlar henüz hedeflediğimiz düzeylere çıkmasa da yukarı yönlü bir seyir olduğu gerçeğini de göz ardı etmememiz gerekiyor. TÜİK’in Aralık 2023 itibarıyla işgücü verilerine göre çalışma çağındaki toplam 65 milyon 683 bin kişinin yüzde 50,5 oranındaki 33 milyon 175 binini kadınlar oluşturuyor. Buna karşılık çalışma çağındaki kadınların sadece 11 milyon 894 bini işgücüne katılıyor. Erkeklerde yüzde 71,9 olan işgücüne katılım oranı kadınlarda yüzde 35,9’a düşüyor. Şehrimizde de buna benzer sonuçlar elde ediyoruz. Bu veriler bizlere gösteriyor ki günümüzde iş gücümüzdeki kadın eksikliği, hala çok büyük bir sorun olmaya devam ediyor. Her ne kadar iş yerlerinde çeşitlilik ve cinsiyet eşitliği gibi kavramlara önem gösterilmeye başlansa da kadının iş gücündeki yeri hala çok büyük bir soru işareti olarak karşımıza çıkıyor” şeklinde konuştu.