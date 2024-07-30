Mimart Stone 2024'te özel projelere odaklandı

Mahir Solmaz / Diyarbakır

1972 yılında aile olarak Mesut Madencilik şirketi ile mermer sektörüne atölyecilik ile giriş yaptıklarını belirten firma sahibi M.Zeki Özer, 2004 yılında Şanlıurfa yolu üzerinde ilk mermer fabrikalarını kurduklarını, 2009 yılında ilk mermer ocaklarını açtıklarını 2015 yılında ise Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi 1. etapta tamamı İtalyan robot sistemli fabrikalarını kurduklarını belirtti. 2006 yılından itibaren her yıl ihracatlarını yüzde 40'a yakın artırdıklarını belirten M. Zeki Özer, şuan da üretimlerinin yüzde70'ini ihraç ettiklerini vurguladı.

Her kardeşin farklı bir yeri yönettiğini söyleyen M. Zeki Özer proje bazlı işlerde ise kendisinin görev aldığını belirterek "Kendi alanımda 2023 yılında özel projelere daha iyi odaklanmak ve sektöre yeni bir marka kazandırmak için çok sevdiğim Mimar Sinan'dan yola çıkarak Mimart Stone'u kurduk. Kadromuz güçlü. Hepsi alanında uzman kişiler. Mimarlarımız projeyi hazırlar müşterinin onayına sunarız. Onay aldıktan sonra üretimi yapıp ekiplerimiz tarafından uygulamaya geçilir. Bu projelerimiz genelde otel, site, lüks rezidans, villa ve AVM'ler. Güneydoğuda lüks projelerde aranan bir firmayız. 2023 yılında 3 sitede 580 daire, 43 villa ve ayrı birçok özel proje tamamlayıp teslim ettik" dedi.

2024 yılını tamamen özel projelere ayırdıklarını belirten Özer, bunun içinbölgede olmayan son teknoloji seramik, porselen, basamakve CNC 5 eksen robot sistemli işleme makine yatırımı yaptıklarını ifade ederek " Aslın da buna birazda mecbur kaldık. Çünkü hayalimizdeki projeleri hayata geçiremiyorduk. Bunun için makine yatırımı yapmamız gerekiyordu. Ayrıca inşaat sektöründe ki fahiş fiyat artışları ve müteahhitlerin barter uygulamasındaki düzensizliklerinden dolayı 2024 yılını yurt içi ve yurt dışındaki özel projelere ayırdık. Şuanda yurt içinde sürmekte olan projelerimiz olduğu gibi yurt dışında başta Rusya olmak üzere devam eden projelerimiz var" ifadesini kullandı.