AKİB, Türk İhraç Ürünleri Fuarı ile Venezuela’ya çıkarma yapacak

MERSİN / EKONOMİ

Başkent Karakas’ta 26-28 Eylül’de ikincisi organize edilecek Venezuela Türk İhraç Ürünleri Fuarı’nın katılımcı firmalara sağlayacağı faydalar, yeni ticaret bağlantıları ve iş birliği zemininin irdelendiği ‘Türk İhraç Ürünleri Fuarı Öncesi Neden Venezuela?’ başlıklı etkinliğe Türkiye’nin Karakas Büyükelçisi Aydan Karamanoğlu, Karakas Ticaret Müşaviri Samet Korkusuz, ASHİB Başkan Yardımcısı Ali Can Yamanyılmaz, AKİB Genel Sekreteri Mehmet Ali Erkan, MÜSİAD Venezuela Temsilcisi Hayri Küçükyavuz, ICC Türkiye Bankacılık Komisyon Başkanı Abdurrahman Özalp, Türkiye-Meksika Ekonomi ve Ticaret Müsteşarı Jorge Cruz, Venezuela’ya ihracat yapan iş insanları Hasan Polat ve Mehmet Can Aslan katıldı.

Hibrit toplantının açılışındaki sunumda Karakas’ın en merkezi lokasyonunda düzenlenecek fuarda tarım makineleri, gıda, temizlik malzemeleri, hijyenik ürünler, kişisel bakım ürünleri, tekstil, hazır giyim, kozmetik, mutfak malzemeleri, elektrikli ev aletleri, kimyevi maddeler, demir-demir dışı metaller, mobilya, kâğıt ve orman ürünleri başta olmak üzere tüm sektörlerin vitrine çıkacağı belirtildi.

“Firmalar tedarikçi arıyor”

Büyükelçi Aydan Karamanoğlu, Türkiye’den yaklaşık 15 bin kilometre uzaktaki Venezuela ile yapılan dış ticaretin son yıllarda büyük ivme kazandığını, 2019’da 150 milyon dolar civarındaki ticaret hacminin günümüzde 1 milyar dolar düzeyine yükseldiğini belirtti. Fuarın ilkinin başarılı geçtiğini, eylül ayındaki ikinci etkinliğin de büyük başarı yakalaması için ihracatçılara tam destek verdiklerini vurgulayan Karamanoğlu, “Çeşitli sektörlerde Venezuela firmaları Türkiye’den tedarikçi arayışı içinde. Özellikle tarım makinelerine yönelik taleplerin son süreçte fazlalaştı. Fuar, dostluk köprülerini güçlendirip karşılıklı ticaret hacmini artıracak” dedi.

Küba ve Dominik’ten de katılım sağlanacak

ASHİB Başkan Yardımcısı Ali Can Yamanyılmaz ve AKİB Genel Sekreteri Mehmet Ali Erkan da sanayi ürünlerinde 1,2 milyar dolar, tarım ve gıda sektöründe 1,9 milyar dolar potansiyel ihracat hacmine sahip Venezuela’da organizasyonunu üstlendikleri fuarın güçlü bir sinerji yaratacağı vurguladı. Venezuela’da Türk malı imajının çok yüksek olduğuna dikkat çeken Yamanyılmaz, fuara Küba ve Dominik Cumhuriyeti’nden de alıcıların katılacağını duyurdu.