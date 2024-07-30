Time Dergisi Diyarbakır'ın turizmine güven verdi

Mahir Solmaz / Diyarbakır

Time Dergisi’nin dünyanın en harika yerleri özel sayısında 100 destinasyon listelendi. Listede bu yıl Nisan ayında başlatılan Mezopotamya Ekspresi’ne de yer verildi.

DTSO ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Devlet Demir Yolları tarafından başlatılan turistik Mezopotamya Ekspresi Nisan ve Haziran ayları arasında toplam 8 sefer yaptı. Daha çok misafirlerin, YouTuberların ve influencerların davet edildiği bu seferlerde DTSO ve Büyükşehir belediyesinin katkılarıyla gelen misafirler Diyarbakır’da ağırlandı. Kentin tarihsel kültürel güzelliklerinin gezdirilmesinin yanı sıra Diyarbakır’ın Gastronomisi de tanıtılmıştı.

Başta Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası olmak üzere kentin turizm bileşenleri, Mezopotamya Ekspresinin ve dolayısıyla Diyarbakır'ın Time dergisinin 100 gezilecek görülecek noktası arasında yer almasının kent için turizmde yeni bir dönüm noktası olduğunu söylediler.

Bu haberin kentin turziminde yeni bir başlangıç yaratacağını söyleyen Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, iç turizmde kentin tüm paydaşları ile yoğun çalışma içinde olduklarını ve bunun sonuçlarınıda aldıklarını söyledi.

Kaya “Time dergisi tarafından açıklanan gezilecek ve görülecek 100 nokta arasında mezopotamya ekspresinin olması kentin dış turizminde bugüne kadar oluşmuş bariyelerin aşılmasını sağlayacak. Bizler için önemli ve güçlü bir başlangıç olacak. Bunun çerçevesinde çalışmalar yaparak bölgenin dış turizmden daha çok katkı almasını sağlayacağız. Bu haber kentteki tüm kurum, kuruluş ve STK'larda yeni bir heyecan yarattı. Bu heyecanı fırsata çevireceğiz” dedi.

Diyarbakır Otelciler Derneği (DOTED) Başkanı Deniz Güler, Mezopotamya Ekspres'inin Time Dergisinin 100 listesinde yer almasının kent turizminde önemli bir basamak olacağını 2 ay olan sürenin ileriki dönemlerde 4 ay'a çıkarılması gerektiğini söyledi.

Güler, “Turizmde alacağımız çok yol var. Bu haber bizlere heyecan kattı. Eylül ayında turizm çalıştayı organize ediyoruz. Bunun hemen ardından ise kentin turizm master planını hazırlayacağız. Bu adımlar bizi turizmde 10 yıl ileriye taşıyacak. Bu rüzgarı arkamıza alıp önümüzü açmamız lazım. Gelecek yıl tüm bileşenler olarak bu Mezopotamya Ekspresi sezonuna daha iyi hazırlık yapıp daha iyi organize olmamız lazım” dedi.