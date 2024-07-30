  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Sigaraya bir zam daha geliyor
Takip Et

Sigaraya bir zam daha geliyor

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, ağustos ayında sigaraya 4 ila 5 lira arası zam geleceğini duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sigaraya bir zam daha geliyor
Takip Et

3 Temmuz tarihinde Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi'nin açıklanmasıyla ÖTV zammı da belli olmuştu. Gelir İdaresi Başkanlığı, sigaraya 6.49 lira, benzine 1.84 lira, motorine 1.72 lira, oto gaza ise 1.41 lira ÖTV güncellemesi olduğunu duyurmuştu.

Bu karar sonrası sigaraya peş peşe zamlar gelmeye başladı. ÖTV zammının ardından sigaraya bir zam haberi daha geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sigaraya ağustos ayında bir zam daha yapılacağını açıkladı.

Dündar, tarih ve rakam verdi

Erol Dündar, Temmuz ayında gelen zamların aslında 8-9 lira civarında olması gerektiğini, ancak grubun fiyat listesini daha düşük bir zamla güncellemesinin diğer grupların zammı ertelemelerine yol açtığını belirtti.

Dündar, "Ağustos ayında 4-5 TL civarında bir zam bekliyoruz. Firmalar henüz hazırlıklarını tamamlamadılar. İlk yapılan 8-9 TL’lik zamlar aslında gerekli olan miktardı" dedi.

ÖTV indirimi sonrası gözler oto piyasasında: Hangi araçlar ucuzladı?ÖTV indirimi sonrası gözler oto piyasasında: Hangi araçlar ucuzladı?Ekonomi
Petrolde kayıp yaşandı, indirim beklentisi doğdu: İşte 30 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları...Petrolde kayıp yaşandı, indirim beklentisi doğdu: İşte 30 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları...Ekonomi
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (30 Temmuz 2024 güncel altın satış fiyatları)Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (30 Temmuz 2024 güncel altın satış fiyatları)Finans
Meteoroloji tek tek sıraladı: Hava sıcaklıkları 40 derecenin üzerine çıkacakMeteoroloji tek tek sıraladı: Hava sıcaklıkları 40 derecenin üzerine çıkacakGündem

 

Ekonomi
Ekonominin gündemi Ekonomi Masası'nda
Ekonominin gündemi Ekonomi Masası'nda
Zorlayan ve zorlanan fiyatlamalar
Zorlayan ve zorlanan fiyatlamalar
%5 faiz, nakit çekimi bitirdi
%5 faiz, nakit çekimi bitirdi
Kamu zam yapsın ama özel yapmasın
Kamu zam yapsın ama özel yapmasın
Çin’in tüketimi azaldı; Asya çeliği destek bulamıyor
Asya çeliği destek bulamıyor
Goldman yetkilisi EKONOMİ'ye konuştu: İlk faiz indirimini eylülde bekliyoruz
İlk faiz indirimini eylülde bekliyoruz