Demir ve demirdışı metaller sektöründe ibre yeni bir ihracat rekorunu gösteriyor

İZMİR / EKONOMİ

Ege İhracatçı Birlikleri’nde (EİB) 8 yıldır en fazla ihracat yapan birlik olan Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği (EDDMİB), 2025 yılının ilk yarısında ihracatını yüzde 11’lik artışla 1 milyar 176 milyon dolardan 1 milyar 303 milyon 527 bin dolara taşıdı ve açık ara liderliğini sürdürdü.

EDDMİB, 2025 yılının ikinci yarısında da ihracattaki başarı çizgisini koruduğu takdirde 2022 yılında gerçekleştirdiği 2 milyar 564 milyon dolarlık ihracat rekorunu kıracağının sinyallerini veriyor.

Ege İhracatçı Birlikleri’nin ihracatından yüzde 14,5 pay aldıklarını dile getiren EİB Koordinatör Başkan Yardımcısı ve EDDMİB Başkanı Yalçın Ertan, demir-çelik alt sektörünün 950 milyon dolarlık ihracatla EDDMİB’in ihracatını domine ettiğini ifade etti.

Ege Bölgesi, Türkiye ortalamasından daha başarılı oldu

Haziran döneminde Türkiye geneli demir ve demirdışı metaller ihracatının yüzde 6,5’luk artışla 6 milyar 450 milyon dolar olduğunu paylaşan Ertan, “Türkiye geneli çelik ihracatımız ise yüzde 4,6’lık yükselişle 8 milyar 273 milyon dolara çıktı. İki sektörümüz ihracatlarını yüzde 5 artırarak 14,7 milyar dolar dövizi Türkiye’ye kazandırdı. Demir ve demirdışı metaller ve çelik sektörlerinde Ege Bölgemizin ihracat performansı daha başarılı oldu. Bazı ürünlerde hem miktar hem değ­er bazında yüksek artışlar yakaladık. Bakır ürünleri, yüzde 13 oranında değer artışıyla birliğimizi toplam artış oranının üstüne çıktı” diye konuştu.

Yüksek girdi ve enerji maliyetleri ve yüksek faiz ile kurun sabit tutulmaya çalışılmasının ihracat açısından olumsuz bir ortamı beraberinde getirdiğine vurgu yapan Ertan, “ABD ve Çin arasında başlayan ticaret savaşları, küresel piyasalarda belirsizliğe yol açmakta, bu belirsizlik özellikle imalat sanayilerinde baskı oluşmasına neden oluyor. Ekonomideki belirsizliklere rağmen sektörümüz, ihracatını arttırarak ülkemiz ekonomisi ve dış ticaretinin itici gücü olmaya devam ediyor. Beklentimiz, 2025 yılının ilk dört ayında yüzde 62 olan kapasite kullanım oranının yıl sonunda yüzde 70’e çıkması yönünde. Böylece sektör olarak geçmiş yıllarda yaşadığımız kayıpları telafi etmeye yönelik adımlar atacağız.”

Fas, Almanya ve İtalya ihracatın zirvesinde

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği 2025 yılının il yarısında 170 ülkeye ihracat yaparken, Fas’a ihracat yüzde 300’lük artışla 35 milyon dolardan 141 milyon dolara çıktı. Bu hızlı yükselişle Fas 10 basamak birden sıçrayarak zirveye yerleşti. Almanya 125,8 milyon dolarlık taleple ikinci olurken, zirvenin üçüncü sırasına 83 milyon dolarlık dış satımla İtalya adını yazdırdı.