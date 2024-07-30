Tespo, 35. yılını Marmaris’te kutladı

MUĞLA / EKONOMİ

Marmaris Atatürk Meydanı'nda düzenlenen konserde ünlü şarkıcılar Burak Kut, Çelik, Mansur Ark, Ali Güven ve Reyhan Karaca sahne aldı. Marmarisliler 1990’ların sevilen isimlerinin verdiği konsere büyük ilgi gösterdiler.

Konser öncesi bir konuşma yapan Tespo Tüketim Malları Ticaret ve Sanayi A.Ş Yönetici Ortağı Barış Akyelli, Tespo’nun geçmişinin 102 yıl öncesine dayandığına dikkat çekerek, “Kurtuluş Savaşı’nda bir teğmen olan kurucumuz Ahmet Hamdi Ayker’in açtığı bakkal dükkanı ile çıktığı bu yolda 102 yıldır sadece bildiğimiz işi yaptık. 35 yıl önce Türkiye’nin ilk cash & carry sistemi ile toptan satış yapan mağazasını Marmaris’te açtık. Marmaris de bizi bağrına bastı, bugünlere geldik. 35. yılımızı tüm Marmarisliler ile birlikte kutlamak istedik” dedi.

“35 yıldır esnafın yanındayız”

Avrupa ve Amerika’da yaygın, güvenilir ve kendisini kanıtlamış bir mağazacılık türü olan cash & carry sisteminin Türkiye’deki öncüsü olduklarını belirten Akyelli, “Bakkal, market, otel, restoran, kafe, sanayi tesisi ve özel şirketler gibi müşterilerimize hizmet vermemiz yanında perakende satışımız da mevcut. Gıda, içecek, temizlik ürünleri, kişisel bakım gibi çeşitli ürün gruplarında, güvenilir markaların satışını yapıyoruz. %100 yerli sermaye ile yolumuza devam ediyoruz. 1989 yılında ilk mağazamızı Marmaris’te açtık. Bugün 21 mağazamız ve 500’den fazla çalışanımız var. Halkın ve Anadolu esnafının yanında bir market olarak hizmetlerimize başarıyla devam ediyoruz” diye konuştu.