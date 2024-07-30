EGİFED YK Başkanı İlter: Sürdürülebilir ve adil bir büyüme modeline ihtiyacımız var

İZMİR / EKONOMİ

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren EGİFED Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Buğra İlter, enflasyonun iş dünyası ve ekonomi üzerinde yarattığı olumsuz baskıya değinerek, sürdürülebilir ve adil bir büyüme modeline ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti.

Katma değere dayalı üretimi ön planda tutan, ihracatı destekleyen bir ekonomi politikasının çıkış noktası olacağını ifade eden İlter, “Ülkemizde satın alım gücü oldukça düştü. Piyasa ahlakı zedelendi. İş dünyası fiyat tutturmada zorlanıyor. Enflasyon yüzde 10’lara indirilene kadar üretim ve ihracat rahatlamayacak. Vergi tabanı genişletilerek vergide adalet sağlanmalıdır. Kurumlarda bağımsız yapılanma, hukukun üstünlüğü, veri ve bilgiye dayalı ekonomik çalışmalardan taviz verilmemelidir. Bu temel taşları tüm kurumlara taşımalıyız. Ancak yenilikçi çözümlerle bu zorlukların üzerinden gelebiliriz” dedi.

“Eylül rakamları düşüşle ilgili gösterge olacak”

Küresel büyümede 2024 yılında sınırlı bir artış gözlemlendiğini belirten Dr. Tolga Uysal da, “Pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa’da özellikle Almanya’da büyüme oranlarını olumsuz etkiledi. Amerika bu süreçten karlı çıktı ve büyüme oranlarını korudu. Türkiye'nin büyüme tahmini ise IMF tarafından 2024 için yüzde 3,6; 2025 için yüzde 2,7. Türkiye’de TÜFE oranı Mayıs ayında 75,45, Haziran ayında yüzde 71,6 oldu. Rakamlar enflasyonun düşüş sürecine girdiğini gösteriyor, ancak Eylül ayındaki enflasyon rakamları düşüşle ilgili esas gösterge olacak” diye konuştu.