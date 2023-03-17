Türkiye’nin ‘En Etkin 50 CFO’su’ belli oldu
Aralarında Vestel, Borusan Holding, DeFacto, Sabancı Holding, Vodafone, Akfen Holding, Danone Türkiye, Şişecam, Çalık Holding, SOCAR ve TÜPRAŞ gibi ulusal ve uluslararası pek çok şirketten başarılı isimin de yer aldığı 'Türkiye'nin En Etkin 50 CFO'su' belli oldu.
DataExpert iş birliğinde BMI Business School tarafından CFO’ların şirketlerdeki önemine dikkat çekmek üzere hazırlanan ‘En Etkin 50 CFO’ araştırmasının sonuçları açıklandı.
Şirketlerin finansal performansları ve finans yöneticilerinin etkinliklerinin değerlendirilmesiyle belirlenen listede bu yıl; Vestel, Borusan Holding, DeFacto, Sabancı Holding, Vodafone, Akfen Holding, Danone Türkiye, Şişecam, Çalık Holding, SOCAR ve TÜPRAŞ gibi ulusal ve uluslararası pek çok şirketten başarılı isimler yer aldı. Liderler, ödüllerini 21 Mart Salı günü Mandarin Oriental Bosphorus’ta düzenlenecek CFO Summit 2023’te alacak.
Listenin yüzde 34’ünü kadınlar oluşturuyor
Belirli kriterlerle oluşturulan ‘En Etkin 50 CFO’ listesinde yöneticilerin yüzde 34’ü kadınlardan oluşuyor. 2022 yılındaki En Etkin 50 CFO listesinde kadın liderlerin oranı yüzde 28’di. Öte yandan 2022'de listede yer alan yöneticilerin yüzde 68’i yüksek lisans derecesine sahipken, yüzde 20’si ODTÜ, yüzde 20’si ise Boğaziçi Üniversitesi mezunu. Bu üniversiteleri yüzde 16 ile Marmara Üniversitesi takip ediyor. En Etkin 50 CFO’nun yüzde 64’ü, ortalama 10 yıl ve üstü üst düzey yöneticilik tecrübesine sahip.
CFO’ların önceliği, nakit akışı
Araştırmaya katılım gösteren 318 CFO’nun yanıtına göre, 2022 yılında karşılaşılan zorluklar arasında; yüksek faiz, yüksek enflasyon ortamında yatırımların finanse edilmesi, nakit akış seviyelerini korumak ve daha da güçlendirmek gibi başlıklar öne çıkarken, 2023 yılı için beklenen zorluklar arasında seçimin getirdiği makro ekonomik belirsizlik, talep düşüşleri, değişen dinamiklerin takibi, büyük likiditeye ulaşım ve artan yatırım maliyetleri gibi başlıklar öne çıkıyor.
Ödüller CFO Summit’te
Adayların, araştırma başarı kriterlerindeki performanslarının danışma kurulu tarafından incelenmesiyle belirlenen En Etkin 50 CFO’ya ödülleri, 21 Mart 2023 Salı günü geçekleşecek CFO Summit 2023’te verilecek. QNB Finansbank ana sponsorluğunda yapılacak CFO Summit 2023, her yıl olduğu gibi bu yıl da finans liderlerinin büyük buluşmasına ev sahipliği yapacak.
Alfabetik sıraya göre Türkiye’nin en etkin 50 CFO’su şöyle:
|
İSİM
|
FİRMA
|
Alp Dayı
|
Vestel
|
Aslı Erem
|
The Marmara Grubu
|
Baran Çelik
|
OYAK
|
Barış Alpay
|
Doğuş Holding
|
Barış Kökoğlu
|
Borusan Holding
|
Bora Yalınay
|
Doğan Şirketler Grubu
|
Burak Onur
|
Çalık Holding
|
Burcu Geriş
|
TAV Havalimanları Holding
|
Burcu Öztürk
|
MLP Care
|
Deniz Aksoy
|
Danone Türkiye
|
Didem Kaman
|
Opet Petrolcülük
|
Doğan Korkmaz
|
TÜPRAŞ
|
Elif Yener
|
Zorlu Enerji
|
Emre Adilce
|
DeFacto
|
Dr. Evren Öztürk
|
Yıldırım Holding
|
Fahrettin Günalp Ertik
|
Yıldız Holding
|
Ferdağ Ildır
|
Global Yatırım Holding
|
Ferit Cem Doğan
|
Migros Ticaret A.Ş.
|
Fulya Banu Sürücü
|
Ülker Bisküvi
|
Galip Ayköse
|
Aydem Enerji
|
Gökhan Güralp
|
Şişecam
|
Gülbin Uzuner Bekit
|
Akfen Holding
|
Hakan Ilgar
|
Securitas
|
Haluk Alperat
|
Kale Holding
|
Haluk Dortluoğlu
|
BİM
|
Hana Jalel
|
Vodafone Türkiye
|
Hasan Melih Eren
|
Vaillant Group Türkiye
|
Hüseyin Okur
|
Hayat
|
İsmail Kerem Güzel
|
Limak Yatırım
|
Joel Zara
|
Shell & Turcas
|
Kerem Talih
|
Doğuş Otomotiv
|
Kerim Kemahlı
|
Nurol Holding
|
Korhan Öz
|
Hepsiburada
|
Dr. Mehmet Önder Kutman
|
Otokoç Otomotiv
|
Dr. Michael Moser
|
Enerjisa Enerji
|
M. Sabri Tütüncü
|
Kibar Holding
|
Doç. Dr. Murat Şeker
|
Türk Hava Yolları
|
Mustafa Serdar Başoğlu
|
OYAK Maden Metalürji
|
Onur Çevikel
|
AG Anadolu Grubu Holding
|
Orhun Köstem
|
Sabancı Holding
|
Özgür Tokgöz Altun
|
Boyner Grup
|
Özlem Yeşildere
|
Mey Diageo
|
Polat Şen
|
Koç Holding
|
Recep Yer
|
FLO
|
Sedef Ataman
|
BSH
|
Sevengül Karadağ
|
CarrefourSA
|
Seyfettin Sarıçam
|
Eczacıbaşı Holding
|
Teymur Abasguliyev
|
SOCAR
|
Yeliz Kalafat
|
Insider
|
Zeynep Sarsan
|
Assan Alüminyum