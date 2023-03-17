Türkiye’nin ‘En Etkin 50 CFO’su’ belli oldu

DataExpert iş birliğinde BMI Business School tarafından CFO’ların şirketlerdeki önemine dikkat çekmek üzere hazırlanan ‘En Etkin 50 CFO’ araştırmasının sonuçları açıklandı.

Şirketlerin finansal performansları ve finans yöneticilerinin etkinliklerinin değerlendirilmesiyle belirlenen listede bu yıl; Vestel, Borusan Holding, DeFacto, Sabancı Holding, Vodafone, Akfen Holding, Danone Türkiye, Şişecam, Çalık Holding, SOCAR ve TÜPRAŞ gibi ulusal ve uluslararası pek çok şirketten başarılı isimler yer aldı. Liderler, ödüllerini 21 Mart Salı günü Mandarin Oriental Bosphorus’ta düzenlenecek CFO Summit 2023’te alacak.

Listenin yüzde 34’ünü kadınlar oluşturuyor

Belirli kriterlerle oluşturulan ‘En Etkin 50 CFO’ listesinde yöneticilerin yüzde 34’ü kadınlardan oluşuyor. 2022 yılındaki En Etkin 50 CFO listesinde kadın liderlerin oranı yüzde 28’di. Öte yandan 2022'de listede yer alan yöneticilerin yüzde 68’i yüksek lisans derecesine sahipken, yüzde 20’si ODTÜ, yüzde 20’si ise Boğaziçi Üniversitesi mezunu. Bu üniversiteleri yüzde 16 ile Marmara Üniversitesi takip ediyor. En Etkin 50 CFO’nun yüzde 64’ü, ortalama 10 yıl ve üstü üst düzey yöneticilik tecrübesine sahip.

CFO’ların önceliği, nakit akışı

Araştırmaya katılım gösteren 318 CFO’nun yanıtına göre, 2022 yılında karşılaşılan zorluklar arasında; yüksek faiz, yüksek enflasyon ortamında yatırımların finanse edilmesi, nakit akış seviyelerini korumak ve daha da güçlendirmek gibi başlıklar öne çıkarken, 2023 yılı için beklenen zorluklar arasında seçimin getirdiği makro ekonomik belirsizlik, talep düşüşleri, değişen dinamiklerin takibi, büyük likiditeye ulaşım ve artan yatırım maliyetleri gibi başlıklar öne çıkıyor.

Ödüller CFO Summit’te

Adayların, araştırma başarı kriterlerindeki performanslarının danışma kurulu tarafından incelenmesiyle belirlenen En Etkin 50 CFO’ya ödülleri, 21 Mart 2023 Salı günü geçekleşecek CFO Summit 2023’te verilecek. QNB Finansbank ana sponsorluğunda yapılacak CFO Summit 2023, her yıl olduğu gibi bu yıl da finans liderlerinin büyük buluşmasına ev sahipliği yapacak.

Alfabetik sıraya göre Türkiye’nin en etkin 50 CFO’su şöyle: