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Türkiye’nin ‘En Etkin 50 CFO’su’ belli oldu

Aralarında Vestel, Borusan Holding, DeFacto, Sabancı Holding, Vodafone, Akfen Holding, Danone Türkiye, Şişecam, Çalık Holding, SOCAR ve TÜPRAŞ gibi ulusal ve uluslararası pek çok şirketten başarılı isimin de yer aldığı 'Türkiye'nin En Etkin 50 CFO'su' belli oldu.

Haber Merkezi
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DataExpert iş birliğinde BMI Business School tarafından CFO’ların şirketlerdeki önemine dikkat çekmek üzere hazırlanan ‘En Etkin 50 CFO’ araştırmasının sonuçları açıklandı.

Şirketlerin finansal performansları ve finans yöneticilerinin etkinliklerinin değerlendirilmesiyle belirlenen listede bu yıl; Vestel, Borusan Holding, DeFacto, Sabancı Holding, Vodafone, Akfen Holding, Danone Türkiye, Şişecam, Çalık Holding, SOCAR ve TÜPRAŞ gibi ulusal ve uluslararası pek çok şirketten başarılı isimler yer aldı. Liderler, ödüllerini 21 Mart Salı günü Mandarin Oriental Bosphorus’ta düzenlenecek CFO Summit 2023’te alacak.

Listenin yüzde 34’ünü kadınlar oluşturuyor

Belirli kriterlerle oluşturulan ‘En Etkin 50 CFO’ listesinde yöneticilerin yüzde 34’ü kadınlardan oluşuyor. 2022 yılındaki En Etkin 50 CFO listesinde kadın liderlerin oranı yüzde 28’di. Öte yandan 2022'de listede yer alan yöneticilerin yüzde 68’i yüksek lisans derecesine sahipken, yüzde 20’si ODTÜ, yüzde 20’si ise Boğaziçi Üniversitesi mezunu. Bu üniversiteleri yüzde 16 ile Marmara Üniversitesi takip ediyor. En Etkin 50 CFO’nun yüzde 64’ü, ortalama 10 yıl ve üstü üst düzey yöneticilik tecrübesine sahip.

CFO’ların önceliği, nakit akışı

Araştırmaya katılım gösteren 318 CFO’nun yanıtına göre, 2022 yılında karşılaşılan zorluklar arasında; yüksek faiz, yüksek enflasyon ortamında yatırımların finanse edilmesi, nakit akış seviyelerini korumak ve daha da güçlendirmek gibi başlıklar öne çıkarken, 2023 yılı için beklenen zorluklar arasında seçimin getirdiği makro ekonomik belirsizlik, talep düşüşleri, değişen dinamiklerin takibi, büyük likiditeye ulaşım ve artan yatırım maliyetleri gibi başlıklar öne çıkıyor.

Ödüller CFO Summit’te

Adayların, araştırma başarı kriterlerindeki performanslarının danışma kurulu tarafından incelenmesiyle belirlenen En Etkin 50 CFO’ya ödülleri, 21 Mart 2023 Salı günü geçekleşecek CFO Summit 2023’te verilecek. QNB Finansbank ana sponsorluğunda yapılacak CFO Summit 2023, her yıl olduğu gibi bu yıl da finans liderlerinin büyük buluşmasına ev sahipliği yapacak.

Alfabetik sıraya göre Türkiye’nin en etkin 50 CFO’su şöyle:

İSİM

FİRMA

Alp Dayı

Vestel

Aslı Erem

The Marmara Grubu

Baran Çelik

OYAK

Barış Alpay

Doğuş Holding

Barış Kökoğlu

Borusan Holding

Bora Yalınay

Doğan Şirketler Grubu

Burak Onur

Çalık Holding

Burcu Geriş

TAV Havalimanları Holding

Burcu Öztürk

MLP Care

Deniz Aksoy

Danone Türkiye

Didem Kaman

Opet Petrolcülük

Doğan Korkmaz

TÜPRAŞ

Elif Yener

Zorlu Enerji

Emre Adilce

DeFacto

Dr. Evren Öztürk

Yıldırım Holding

Fahrettin Günalp Ertik

Yıldız Holding

Ferdağ Ildır

Global Yatırım Holding

Ferit Cem Doğan

Migros Ticaret A.Ş.

Fulya Banu Sürücü

Ülker Bisküvi

Galip Ayköse

Aydem Enerji

Gökhan Güralp

Şişecam

Gülbin Uzuner Bekit

Akfen Holding

Hakan Ilgar

Securitas

Haluk Alperat

Kale Holding

Haluk Dortluoğlu

BİM

Hana Jalel

Vodafone Türkiye

Hasan Melih Eren

Vaillant Group Türkiye

Hüseyin Okur

Hayat

İsmail Kerem Güzel

Limak Yatırım

Joel Zara

Shell & Turcas

Kerem Talih

Doğuş Otomotiv

Kerim Kemahlı

Nurol Holding

Korhan Öz

Hepsiburada

Dr. Mehmet Önder Kutman

Otokoç Otomotiv

Dr. Michael Moser

Enerjisa Enerji

M. Sabri Tütüncü

Kibar Holding

Doç. Dr. Murat Şeker

Türk Hava Yolları

Mustafa Serdar Başoğlu

OYAK Maden Metalürji

Onur Çevikel

AG Anadolu Grubu Holding

Orhun Köstem

Sabancı Holding

Özgür Tokgöz Altun

Boyner Grup

Özlem Yeşildere

Mey Diageo

Polat Şen

Koç Holding

Recep Yer

FLO

Sedef Ataman

BSH

Sevengül Karadağ

CarrefourSA

Seyfettin Sarıçam

Eczacıbaşı Holding

Teymur Abasguliyev

SOCAR

Yeliz Kalafat

Insider

Zeynep Sarsan

Assan Alüminyum

 

 