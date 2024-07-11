TÜRKONFED: Ekonomide istikrarın temel şartı tam bağımsız yargıdır

Türk İş Dünyası Konfederasyonu'nun (TÜRKONFED) yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“Ülkemizin her köşesinden, her yaştan yurttaşımızın, vatan sevgisiyle bir araya gelerek demokrasiye sahip çıktığı 15 Temmuz’un sekizinci yıl dönümünde, bu uğurda canlarını feda eden askerlerimizi, polislerimizi ve tüm yurttaşlarımızı saygı ve minnetle anıyor, yaralanan vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür diliyoruz.

"Birlik ve beraberlik ruhu, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet payidar kalacağının en büyük göstergesidir"

Bu birlik ve beraberlik ruhu, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet payidar kalacağının en büyük göstergesidir. Ancak 15 Temmuz'un yıl dönümünde yalnızca geçmişi anmakla kalmamalı, aynı zamanda geleceğe de odaklanmalıyız. Çünkü demokratikleştirme sürecinde yaşadığımız savrulma ve kırılmalar, sosyal adaletten ekonomiye kadar pek çok alanda istikrarsızlığa ve sorunlarımızın derinleşmesine yol açıyor. Sosyal adaleti zedeleyen istikrarsızlık aynı zamanda eğitim, inovasyon, katma değerli üretim, rekabetçilik ve benzeri sorunların çözümünü de zorlaştırıyor.

"Hukukun üstün kılınmadığı bir ortamda istikrarlı bir ekonomiden bahsedilemez"

100 bini aşkın şirketi temsil eden Türkiye’nin en büyük bağımsız iş dünyası örgütü olarak, iş insanları ile gerek bire bir yaptığımız görüşmelerde gerekse düzenlediğimiz anketlerde, hukuk sistemindeki sorunların yatırımcıları son derece tedirgin ettiğini ve ekonomik kararlarını olumsuz etkilediğini görüyoruz. Görevini etkin bir şekilde yerine getirebilen, şeffaf ve tam bağımsız yargı; güçler ayrılığının bir gereği olmasının yanı sıra yönetimde ve ekonomide istikrarın da temel şartıdır. Adalete dair soru işaretlerinin bulunduğu ve hukukun üstün kılınmadığı bir ortamda istikrarlı bir ekonomiden bahsedilemez.

TÜRKONFED olarak daha özgür, daha adil ve daha müreffeh bir Türkiye için hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğimizi belirtir, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün bu ortak duyguları pekiştirmesini dileriz.”