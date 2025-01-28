TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: KOBİ'ler, ticari kredi artışına getirilen kısıtlamaların dışında tutulsun

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda, otomotiv, makine ve tekstilde Türkiye'nin üretim merkezi olan Bursa'nın, yüksek teknolojili sektörlerin de üretim merkezi olma yolunda hızla ilerlediğini söyledi.

Ekonomide yaşanan gelişmelere değinen Hisarcıklıoğlu, "Yüksek enflasyonla mücadele için para ve kredi politikalarında sıkılaştırma uygulanıyor. Kredi hacmi daralıyor, faizlerse yüksek tutuluyor. Bu durum, iç piyasanın daralmasına yol açıyor. Mal ve nakit akışıyla birlikte ekonomideki büyüme yavaşlıyor." diye konuştu.

"Enflasyonda düşüş, sınırlı da olsa başladı"

Dünya pazarlarındaki yavaşlamanın Türk lirasındaki reel değerlenme ve ihracata olumsuz yansıdığını belirten Hisarcıklıoğlu, "Bizler, bu yeni ortama uyum sağlamak durumundayız. Maliyetleri kontrol altına almaya ve daha verimli çalışmaya odaklanmamız gerekiyor. Öte taraftan makro ekonomide olumlu gelişmeler de yaşanıyor. Geleceğe dönük moralimizi yüksek tutmak anlamında bunları da göz ardı etmemeliyiz. Enflasyon düşüş eğilimine girdi. Bu da önümüzdeki dönemde faiz oranlarının da gerilemesine zemin hazırlıyor. Cari açık, yani ülkenin döviz açığı, geçen senenin yarısına göre düştü. Döviz kurlarında dalgalanma azaldı ve Türk lirası, istikrara kavuştu. Yurt içinde dövize kayış son buldu, dolarizasyon azaldı. CDS risk primimiz düşerken, ülke kredi notumuz da artmaya devam ediyor. Enflasyonda düşüş, sınırlı da olsa başladı." dedi.

Hisarcıklıoğlu, piyasada pek çok sıkıntılar da olduğunu, bunları devamlı takip edip ilgili yerlere ilettiklerini dile getirerek, "Son 3 ayda Cumhurbaşkanı Yardımcımızla, Maliye, Ticaret, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, İçişleri, Tarım ve Orman Bakanları ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı ile bir araya geldik. Sizlerden gelen şikayetleri, talepleri ve önerilerimizi kendilerine anlattık." dedi.

"KOBİ'ler, ticari kredi artışına getirilen kısıtlamaların dışında tutulsun"

Yaptıkları görüşmelerde KOBİ'lerin finansmana erişiminde yaşanan sıkıntılardan bahsettiklerini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, sözlerini "Bunun zincirleme etkiyle tüm ekonomiye yayıldığını söyledik. 'KOBİ'ler, ticari kredi artışına getirilen kısıtlamaların dışında tutulsun. Yine ticari kredi kartları da kısıtlamalara tabi olmasın.' dedik. Bu noktada sizlere bir de güzel haberim olacak. Kredi Garanti Fonu, üyelerimize yönelik, yeni bir kredi paketi üzerinde çalışıyor. Gerekli onayları da aldıktan sonra inşallah en kısa sürede sizlerin kullanımına sunulacak. Bunların dışında da özellikle tekstil ve hazır giyim başta olmak üzere emek yoğun sektörlerde yaşanan rekabet sorunlarını anlattık. Bu sektörler için kısa çalışma ödeneğinin devreye alınmasını istedik. Türk lirasındaki değerlenme, ihracat fiyatlarını olumsuz etkiliyor. Bu da dış pazarlarda rekabet gücümüzü azaltıyor. İhracat yapan firmalarımıza yeni destekler bulmamız gerekiyor." şeklinde sürdürdü.

"Zorunlu istihdam uygulamaları gözden geçirilmeli"

İstihdam üzerindeki maddi ve mevzuat kaynaklı yüklerin devam ettiğini aktaran Hisarcıklıoğlu, "Mevzuattaki katılıklar, istihdamı zorlaştırıyor ve adeta cezalandırıyor. Dünyadaki en katı istihdam mevzuatına sahibiz. Zorunlu istihdam uygulamaları da muhakkak gözden geçirilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, fahiş fiyat ve stokçuluk konusundaki sıkıntıların da devam ettiğine, bunlara muhakkak net bir tanım getirilmesi gerektiğine, iş aleminin tamamının zan altında bırakılmaması gerektiğine dikkati çekti.

Konkordatonun reel sektörün yararına olduğunu anlatan Hiarcıklıoğlu, "Bunu kullanan firmaların yüzde 85'i tekrar ayağa kalkıyor ama bu süreçte ticari borçların ödenmesiyle ilgili sorunlar da yaşanıyor. Bunu da azaltacak, mesela bunların kapsam dışına alınması gibi adımlara ihtiyaç bulunuyor. Son olarak giderek büyüyen bir de vize sorunumuz var. Bunun da ihracat ve yatırımlarımıza nasıl olumsuz yansıdığını devamlı anlatıyor ve bu konuya çözüm bulunmasını talep ediyoruz. Ortak akıl ve diyalogla her sorunu aşabileceğimizi bilelim." dedi.

Türkiye'yi hep birlikte daha ileriye taşıyacaklarını belirten Hisarcıklıoğlu, milletin gücüne inanarak, ümidi canlı tutacaklarını, karamsarlığa kapılmadan çalışmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Vali Erol Ayyıldız'ın da katıldığı toplantıda, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da konuşma yaptı.