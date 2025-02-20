TÜBSİAD Başkanı Tombalak: KOBİ’ler teknolojiyi değil Mercedes’i tercih ediyor

Canan SAKARYA-ANKARA

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBSİAD) Başkanı Mehmet Ali Tombalak, Meclis Yapay Zeka Araştırma Komisyonuna yaptığı sunumda sektörde bir ekosistem oluşturulması için büyük şirketlerin teknoloji sektörüne sermaye aktarması gerektiğini belirterek, “35 yıldır sektördeyim bana hep ‘teknoloji sektörü KOBİ'lerle büyüyecek" dediler. Geldiğimiz noktada görüyorum ki tam bir masalmış. KOBİ'lerle büyümüyor çünkü KOBİ teknolojiye yatırım yapana kadar Mercedes almayı tercih ediyor” dedi.

“Bir bankanın 2 bin çalışanı 1 müşteriye çalışıyor“

TÜBSİAD Başkanı Tombalak, Mecliste yaptığı sunumda Türkiye’nin teknoloji kullanan değil üreten ülke konumuna geçmesi için nasıl bir eko sistem oluşturması gerektiğini anlattı. Sektörün büyümesinde ve bir eko sistem oluşturulmasında sorumluluğun öncelikle özel sektörde olduğuna vurgu yapan Tombalak, şunları söyledi:

“Türkiye'de teknoloji yatırımlarının yüzde 85'i kurumların içinde yani "in hause" yapılıyor ve "in hause" yapılan çözümlerin tamamı sadece o kuruma değer üretiyor, başka hiç kimseye, ülkeye ve sektöre fayda üretmiyor. Dolayısıyla kurumlar, içeride yaptığı teknoloji yatırımlarını dışardaki çözüm sağlayan ekosistem paydaşlarıyla yapsın diyoruz. Bunun için İş Bankası ve Garanti Bankası olmak üzere iki bankanın genel müdürünü karşımıza aldık, dedik ki: "Teknoloji çözümlerini içeride yapıyorsunuz. Peki, önümüzdeki dönem yüzde kaçını dışarı çıkartacaksınız?" Neden? Çünkü bir bankanın 2 bin teknoloji çalışanı var. 2 bin çalışan 1 müşteriye çalışıyor. Almanya'da veya İngiltere'de 2 bin çalışan 2 bin bankaya hizmet veriyor. Almanya'da ekosistem oluşabiliyor bizde ise içeride yapılan yatırımlar nedeniyle oluşmuyor.” .

“Kayseri 3 milyar dolar biz 2.5 milyar dolar ihracat yapıyoruz”

Yaklaşık 33 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğünü temsil ettiklerini ancak bu rakamın yeterli olmadığını belirten Tombalak, son 5 beş yılda ortalama yüzde 5 büyüdüklerini önümüzdeki 5 yılda da sektör yüzde 5 büyüse bile dünyadaki pazar büyüklüğünün yüzde 1'ine bile ulaşamayacağına dikkat çekti. Yapay zeka ve bulut alanına odaklanılması gerektiğini kaydeden Tombalak, ”Kayseri’nin ihracatı 3 milyar dolar. Biz akıllı bir sektör olduğumuzla övünüyoruz, bizim ihracatımız ne kadar? 2.5 milyar dolar. Yani Kayseri mobilya ve kabloyla 3 milyar dolar ihraç ediyor. Biz 2,5 ediyorsak bizde bir sorun var demektir ama bu sadece bizim sorunumuz değil, sektörün ve ülkenin sorunu” dedi.

“Niye bölgenin veri merkezi olmuyoruz?”

Bugün her kurumun veri merkezini kendi içinde yaptığını bunu bir kurumun yapması halinde Türkiye’nin veri merkezi haline gelebileceğini anlatan Tombalak, ”Bu bölgenin en güvenli ülkesi neresi? Türkiye. Bu bölgenin en ölçekli ülkesi, en çok üretim yapan, en çok kaynağı olan ülkesi neresi? Türkiye. Bu bölgenin en yetkin ülkesi neresi? Türkiye. O zaman biz niye bölgenin veri merkezi olmuyoruz?" diye sordu. Tombalak, kamu ve özel sektör temsilcilerinden oluşan bir komite kurulmasını da önerdi.

“Başlangıç seviyesindeki yatırımlara paramız var sonra büyütmek için yok”

TÜBSİAD Temsilcisi Lütfi Yenel’de komisyonda sektörün gelişiminde en büyük sorunun fonlama olduğuna dikkat çektiği konuşmasında “Türkiye'de devletimizin çok güzel yatırım uygulamaları var; KOSGEB'de, TEYDEB'te, TÜBİTAK'ta birçok kurumda ama bunlar hep çok küçük yatırımlar; başlangıç için çok güzel ama büyüme için yeterli değil. Türkiye'de orta büyüklükteki büyüme fonları maalesef yok; devlet de bu konuda duyarlı değil, devlet bankalarımız hiç duyarlı değil. Dolayısıyla bizim başlangıç seviyesindeki yatırımlara paramız var ama ondan sonra büyütmek için paramız yok” dedi.