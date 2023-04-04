10 bin kişilik konteyner kentlerde bayramdan önce hayat başlayacak

Deprem bölgesinde bir yandan kalıcı konutlar için ihaleler yapılırken bir yandan da konteyner kentlerle geçici barınma sorununun çözülmesi hedefleniyor. Türkiye’nin en büyük grupları binlerce konteynerlik kentlerin kurulması için çalışıyor. Rönesans Holding de deprem bölgesinde ilk günden beri yoğun çalışan gruplardan… Deprem felaketinin ilk gününden itibaren 2 bin kişilik gönüllü Rönesans ekibi sahada görev aldı. Depremin ilk saatlerinde, 147 adet iş makinesi ve ekipmanı bölgeye gönderildi. 254 tırlık malzemenin gönderildiği bölgedeki şantiyelerinde görev yapan grup çalışanları, enkazdan 190 vatandaşın kurtarılmasında önemli rol oynadı. Yine Rönesans gönüllülerinin çabası ve emeğiyle ilk gün 95.125 öğün yemek dağıtımı yapılırken, bugüne kadar dağıtılan öğün sayısı 1 milyonu aştı.

Rönesans, depremin ilk günlerinde bölgede -10’ları aşan soğuklarla mücadele eden depremzedelerin geçici barınma ihtiyacının karşılanması için ilk etapta Malatya Erman Ilıcak Fen Lisesi ve bölgedeki şantiye kamp alanlarını kullanıma açtı. İlk gece itibarıyla bu merkezlere 2 bini aşkın depremzede yerleştirildi. Bugün gelinen noktada Malatya’da hayata geçirilen ilk konteyner kentte ve diğer geçici barınma merkezleriyle birlikte günde 3.500 depremzede misafir ediliyor. Malatya’da 1.500, Adıyaman’da 500 adet olmak üzere toplam 2.000 konteynerin bulunacağı geçici yaşam merkezleri bu ay içinde tamamlanacak.

Nisan ortasında tüm konteynerler teslim edilmiş olacak

Rönesans Holding yetkililerinden konteyner kentlerle ilgili son durum hakkında aldığım bilgiler şöyle:

Malatya’da 76 konteyner afetzedelerin kullanımına sunarken, mobilya kurulumları tamamlanan 262 konteyner geçen hafta itibarıyla teslime hazır hale getirildi. Dolgu çalışmaları sona eren 236 konteynerin de kurulum çalışmalarına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Adıyaman’da 196 konteynerin tüm çalışmaları tamamlanırken, bölgeye ulaşan 46 konteyner ise tüm mobilya kurulumlarıyla birlikte birkaç gün içerisinde hazır olacak. Böylece bölgede 242 konteyner bu hafta içerisinde yetkililere teslim edilebilecek.

Nisan ayının ortasında ise 2.000 konteynerin tamamında yaşamın başlaması hedefleniyor. Böylece, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde yaklaşık 10 bin depremzedenin geçici barınma sorunu çözülmüş olacak.

Rösesans yetkilileri, “Umuyoruz ki; depremzedelerimizin bu bayramı sadece kendilerine ait bir alanda, aileleriyle birlikte geçirmeleri, bölgedeki zorlu koşullar içerisinde onları bir nebze de olsa rahatlatacak” diyor.

Şehir hastanelerinde 7.500 depremzedeye sağlık hizmeti sunuldu

Rönesans Holding yetkililerinin verdiği bilgiye göre, bölgede inşa ettiği şehir hastanesi projeleri deprem güvenliği teknolojileri sayesinde hasar almadan kamu hizmeti vermeye devam etti. Adana, Elazığ, İstanbul Başakşehir ve Bursa Şehir hastaneleri, bölgeden aldıkları sevklerle 7.500 depremzede vatandaşa yatarak sağlık hizmeti sundu.

Gönüllü psikologlar 24 saat çalıştı, özel eğitim çadırı kuruldu

Rönesans Holding, arama kurtarma, yiyecek, geçici barınma gibi sorunların kimi zaman gölgesinde kalan psikolojik destek konusunda da aktif çalışan gruplardan biri oldu. Sağlık grubu yöneticileri ve çalışanların katkılarıyla refakatsiz çocukların yanında olabilmek ve onlara sahip çıkabilmek için çocuk hakları konusunda çalışan UCİM ile birlikte harekete geçildi. Psiko-sosyal ve travma sonrası destek mekanizmalarını oluşturmak üzere 24 saat vardiyalı çalışan gönüllü psikologlar Adana Şehir Hastanesi’nde görevlendirildi. Gayrimenkul ekibinin gayretleri ile bölgede hızlıca bebek bakım odaları, çocuk sineması kuruldu. Kahramanmaraş Piazza AVM’nin açık otopark alanında ise TODEV Vakfı iş birliği ile kurulan BİNEFES Özel Eğitim Çadırı ile çocuklara destek verildi.