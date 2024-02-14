KDM Kiralama, Özbekistan’ın en büyük grubunun 8 AVM’sini yönetecek

Murat İzci’nin 2008 yılında kurduğu KDM Kiralama Danışmanlık Merkezi, yurt içi ve yurt dışındaki projelere yönetim ve kiralama gibi alanlarda danışmanlık yapıyor. Şirketin Türkiye’deki referansları arasında Carousel, Capacity, Brandium, Arena Park gibi alışveriş merkezleri yer alıyor. Yurt dışına baktığımızda Irak’ta Basra Times Square Mall, Erbil’de Royal Mall, Kosova’da ABI AVM ve Kırgızistan’da City Mall AVM öne çıkıyor.

KDM Kiralama ve Danışmanlık son dönemde Özbekistan’da büyük projelerin yönetim ve kiralama işlerini üstleniyor. Taşkent’te Seoul Mun, Alfraganus ve Boulevard projelerinin yönetim ve kiralama işlerini alan KDM Kiralama ve Danışmanlık, geçen hafta Taşkent, Semerkand, Fergana ve Karshı şehirlerinde 8 AVM’den oluşan Atlas projelerini portföyüne kattı. Geçen hafta yönetim ve kiralaması alınan diğer büyük proje ise yine Taşkent’te Sergeli’de yer alan Index projesi.

700 bin metrekare alana yayılan, 200 bin metrekare kiralanabilir alanı olan Index, bir karma yapı projesi… 55 bin metrekarelik fabrika alanı ve 120 yataklı iş otelinin yer aldığı projede otomobilden mobilyaya birçok çarşı yer alacak. Bu projelerle birlikte Özbekistan’da en ölçekli iş yapan grup haline gelen KDM Kiralama ve Danışmanlık, bu alanlar için Türk şirketleriyle de görüşecek. Öğrendiğim kadarıyla Özbekistan’da Türkçe neredeyse ikinci dil olmuş, Türk markaları seviliyor.

Akfa Group bünyesinde 46 bin kişi çalışıyor

Gelelim bu projelerin ortak özelliğine… Bu projeler tabir yerindeyse Özbekistan’ın Koç’u olarak nitelendirilen ülkenin en büyük grubu Akfa Group’un yatırımları… Cihangir Artıkhocayev’in 2000 yılında kurduğu, alüminyum profilden inşaata, enerjiden boyaya, otomotivden beyaz eşyaya birçok sektörde şirketi olan grupta 46 bin kişi çalışıyor. Grubun üniversitesi de var.

Artıkhocayev’in 1990’ların 17 yaşındayken ilk şirketini kurmuş. Bir kuaför ve ayakkabı dükkanı ile başlayan yolculuk 1994’te araba servisi ve alüminyum profil satışıyla devam etmiş. Akfa kurulduktan sonra ise bugünkü büyüklüğün temelini oluşturan pencere ve kapı üretimine başlamış. 2011 yılında elektronik ev aletleri üretmek için Artel Group’u kurmuş. Bu alanda Samsung dahil birçok uluslararası şirketle iş birliği yapmış. O şirket zamanla Orta Asya’daki en büyük elektronik ev aletleri üreticisi haline gelmiş.

Bu arada Cihangir Artıkhocayev, 2018 yılında Taşkent şehir hakimi olarak atandı. Bu göreve valilik diyen de var belediye başkanlığı da… Artıkhocayev, bu görevi Ocak 2023 tarihine kadar sürdürdü.