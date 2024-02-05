Şen Piliç, 300 bin meyve ağacını satışa çıkardı

Geçen hafta sosyal iş ağında gezinirken kıpkırmızı bir elma fotoğrafına rastladım. Fotoğrafı Kuzeybatı Gayrimenkul’ün CEO’su Murat Ergin paylaşmıştı. Ergin paylaşımında “300.000 ağacı ile ülkemizin en bakımlı elma bahçeleri ve işleme tesisleri yeni yatırımcısını arıyor” diyordu.

Haliyle bu elma bahçelerinin kimin olduğunu merak ettim ve araştırmaya başladım. Öğrendim ki bu elma bahçeleri ve tesisler 2022 yılında İstanbul Sanayi Odası’nın “Türkiye’nin En büyük ilk 100 Sanayi Kuruluşu” içinde 71’inci sırada yer alan, 3.700’den fazla çalışanı, 500 bin tonluk piliç eti kapasitesi ve 12 milyar TL’yi aşkın cirosu olan ‘Türkiye’nin en büyük’ entegre piliç eti üreticisi Şen Piliç’inmiş…

2016 yılında Eskişehir Çifteler ve Mahmudiye ilçelerinde elma bahçelerine yatırım yapan Şen Piliç, mevcut bahçelerini büyütüp diğer bölgelerde de farklı meyve çeşitleri üretmek hedefiyle yola çıkmış. Ancak Şen Piliç, Şenola Tarım ile faaliyet gösterdiği bu alandan çıkmaya karar vermiş.

Yanlış anlaşılmaya mahal vermek istemem. Şenola Tarım, sektörde şirket gayet başarılı ve kaliteli üretim yapan bir şirket olarak nitelendiriliyor. Sorun olduğu için değil Şen Piliç bu alandan çıkmak istediği için satılıyor. Şirket devri şeklindeki satışın bedeli ise tüm makine ekipman dahil 14 milyon dolar olarak belirlenmiş.

Aroma, Dimes ve Alarko gibi devlerle görüşülüyor

Şenola Tarım’ın web sitesinde yer alan bilgilere göre Eskişehir Çifteler’de elma, Mahmudiye arazisinde Granny Smith, Gala, Fuji, Golden, Scarlet ve Red Chief olmak üzere altı çeşit elma, St Maria, Carmen, Deveci armudu ile Eşme ayvası yetiştiriliyor.5 bin ton yıllık meyve üretimi olan Şenola Tarım’ın 10 bin ton kapasiteli soğuk hava deposunda kontrollü atmosfer sistemiyle yüksek teknolojili soğutma uygulanıyor.

Şenola Tarım’ın web sitesine baktım. Burada şirket hakkında şu bilgiler yer alıyor: “Çifteler İlçesi’nde 2016 yılında ilk etapta 450 dekarlık alanda elma bahçesi yatırımı yaptık. 2019 yılı başında ise bu yatırımımızı Eskişehir’in Mahmudiye İlçesi’nde çoğu elma ağırlıklı 550 dekarlık armut ve ayva bahçeleri izledi. Bahçelerimizde toplamda iki adet ve 12 bin ton sulama havuzu mevcuttur. Dondan koruma için sprink sistemi ile donatılmış bahçemiz, tek seferde bu kadar alanda yağmurlama yapabilen ender bahçelerdendir. Toplam meyve dikili alan 1000 dekardır.”

Sektör kulislerinden edindiğim bilgilere göre Şenola Tarım için Aroma, Dimes ve tarımda büyüme kararı alıp epey şirket satın alan Alarko Holding gibi büyük şirketlerle görüşmeler devam ediyormuş.