IC Gayrimenkul önce GYO’ya dönüşecek sonra halka açılacak

Akfen GYO tarafından 29 Aralık 2023’te Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada bir atama için bilgilendirme yapıldı. Açıklamada şirketin Genel Müdürü Sertaç Karaağaoğlu’nun görevinden ayrıldığı, yerine Akfen Holding bünyesinde Gayrimenkul Geliştirme Koordinatörü olarak görevini sürdüren Ece Demirpençe’nin atandığı yer alıyordu. Bu açıklamanın üzerinden çok vakit geçmedi ve Sertaç Karaağaoğlu, sosyal iş ağında bir paylaşımda bulundu ve “Yeni yılda iş hayatımda yeni bir sayfa açarak, IC Holding bünyesinde oluşturulan Gayrimenkul İşkolu’nun başında, yeni bir GYO kurulmasına liderlik edeceğim. Yedi yıllık Akfen serüvenime üzülerek son veriyorum. Bu vesile ile yeni yılın şahsımızın ve şirketlerimizin ömürlerine bereket getirmesini dilerim” dedi.

Ocak ayının başında da Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu, Akkuyu Nükleer Santrali, New York Türkevi Merkezi, Tuzgölü Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi Genişletme Projesi gibi büyük projelerde imzası olan IC İbrahim Çeçen Yatırım Holding A.Ş. (IC Holding), IC Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. şirketini kurdu. Sermayesi 1 milyar 448 milyon TL olan şirket, İbrahim Çeçen, Mehmet Salih Çeçen, Yalçın Öztürk, Orhan Hallik ve Abdullah Keleş ortaklığında kuruldu.

Finans müdür yardımcısı aranıyor!

Sertaç Karaağaoğlu, geçen hafta da bir paylaşım yaptı ve şirketi gayrimenkul yatırım ortaklığına (GYO) dönüştürmeyi planladıklarını belirterek işe alım yapacaklarını duyurdu. Karaağaoğlu, bu paylaşımında “GYO’ya dönüştürmeyi planladığımız gayrimenkul şirketimizde bütçe raporlama, nakit akım yönetimi yapacak müdür yardımcısı adaylarını bekliyoruz” bilgisini paylaştı.

Merak edip ilanın içeriğine baktım, ilanda “IC Holding Grup şirketlerinden halka açılması planlanan IC Gayrimenkul şirketinde görevlendirilmek üzere aşağıdaki özelliklere sahip Finans Müdür Yardımcısı arayışımız bulunmaktadır” deniliyor ve iş tanımında ise şu detaylar yer alıyor:

“Aylık ve yıllık nakit akış tablosunun hazırlanması; bütçenin hazırlanması ve gerçekleşmelerinin aylık takibinin yapılması, kira kontratlarının takibi; tahsilat ve ödemelerin takibi, takviminin hazırlanması ve uygulanması; bankalar ve diğer finansal kurumlar ile olan ilişkilerin yürütülmesi; SPK mevzuatı çerçevesinde KAP açıklamalarının hazırlanması; SPK’nın GYO, kurumsal yönetim ve sermaye piyasası tebliğlerinin takibi.”

Görünen o ki Sertaç Karaağaoğlu hem yeni işine hem yeni yıla çok hızlı başladı ve önünde epey yoğun bir gündem var…