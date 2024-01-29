Avcı iş adamlarının yeni gözdesi Bulgaristan

İş adamlarının birçok hobisi vardır. Kimi spora her koşulda vakit ayırır, kimi yelken kimi otomobil ve motosiklet sevdalısıdır. Kimi işten vakit bulduğu zamanlarda bir müzik enstrümanı çalar ya da işi beste yapacak kadar uzmanlaşmaya vardırır. Kimi iş adamları da ava meraklıdır. Ali Üstay, Cem Boyner ve rahmetli Mustafa Koç, aklıma ilk gelen avcı patronlar… Hatta avcı iş adamları Ali Üstay’ı ‘Pirimiz’ diye nitelendiriyor. Üstay’ın av müzesi ve pek çok av kitabı da var. Geçmişte çıkan haberlere baktığımda İş Bankası’nın eski genel müdürlerinden Ersin Özince, Koç Holding’in eski CEO’su Bülent Bulgurlu ve Alarko Holding’in eski CEO’su Ayhan Yavrucu’nun adı da avcı profesyoneller arasında geçiyor…

İş adamları, zaman zaman çok sert eleştirilseler de dünyanın dört bir yanında avlanmaya gidiyor. İzinli bölgelerde kotalar dahilinde ve yüzlerce kurala uyarak avlanıyorlar. Hatta avlanabilmeleri için sınava girmeleri gerekiyor.

Öğrendiğime göre hem Türk iş adamlarının hem de uluslararası otomotiv, ambalaj ve çimento devlerinin patronlarının avlanmak için yeni gözdesi Bulgaristan’daki Elen Hunting Ranch adlı av çiftliği olmuş. Ve bu çiftlik bir Türk şirketinin…

Işıklar Holding’in iştiraki 2020 yılında satın aldı

İyi bir avcı olarak bilinen Rıza Kutlu Işık’ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Işıklar Holding’in iştiraki Işıklar Elen Hunting EOOD’nin 2020'de satın aldığı av çiftliği Sofya’ya bir saat uzaklıkta, Etropole kasabasının yakınlarında kurulu… Bulgaristan’daki av çiftliğinde avcılara bahçede jakuzi, yıldızları ve gezegenleri izleyebilecekleri teleskop gibi hizmetler de sunuluyor. Burada şirketlerin motivasyon toplantılarına da ev sahipliği yapılıyor.

110 bin dönüm araziye yayılan av çiftliğinde yaban domuzu, geyik ve karaca avlanabiliyor. Geyik avında hayvanın boynuzunun ağırlığına göre değişen bir fiyat tarifesi uygulanıyor. 1990’larda 100 bin Euro civarında bir fiyatla rekor bu çiftlikte kırılmış.

Peugeot’nun sahibi Rober Peugeot, Cement Français’nin üst düzey yöneticilerinden Jean-Paul Méric bu avlağın müdavimleri arasındaymış… İyi bir avcı olarak bilinen Méric, Türkiye’de de avlara çıkmış bir isim olarak biliniyor.

2013 yılında Türkiye’ye Dentaş’ı alarak giren ve ülkemize 170 milyon Euro yatırım yapan Avusturya merkezli oluklu mukavva, ambalaj ve kağıt devi Prinzhorn Group’un sahiplerinden Thomas Prinzhorn da av çiftliğinin müdavimlerinden… Ünlü avcı iş adamlarımız da çiftliğe avlanmaya gelenler arasında…

Öte yandan bu av seyahatleri sırasında Türk iş adamlarının ağlarını güçlendirdiği, yeni anlaşmalar için zemin hazırladığını da ekleyeyim…