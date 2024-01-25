Airbus’ın hattından çıkacak ilk beş uçağın üçü Pegasus’un olacak

Airbus, geçen yıl Fransa’nın Toulouse şehrinde, ağırlıklı olarak A321neo’ların imal edileceği yeni nihai montaj hattının açılışını yaptı. Hat, A320 ailesinin birikmiş iş yükünün yaklaşık yüzde 60’ını temsil eden A321’lere yönelik artan talebi karşılamak için eski A380 Jean-Luc Lagardère montaj binasına kuruldu. Dünya çapında 100’den fazla müşteri tarafından 5.600’den fazla A321neo siparişi verildi.

Toulouse şehrindeki yeni montaj hattında üretilen ilk A321neo’yu ise ülkemizden bir havacılık şirketi, Pegasus Hava Yolları aldı. Pegasus, bu anlamlı uçağı geçtiğimiz aralık ayının son günlerinde filosuna kattı. Teslim töreniyle ilgili açıklamalarda Pegasus Hava Yolları filosunda 6 adet A320ceo, 46 adet A320neo ve 41 adet A321neo olmak üzere toplam 93 adet Airbus uçağı bulunduğu, ayrıca teslim edilmeyi bekleyen 68 adet A321neo siparişi olduğu vurgulandı.

Öğrendiğime göre Pegasus sadece bu hattan çıkan ilk uçağı değil üretilecek ilk 5 uçağın 3’ünü alacak. Nisan veya mayıs ayında yeni uçağın teslimi için Pegasus Hava Yolları yönetimi Toulouse’a çıkarma yapmayı planlıyormuş.

Yıl sonunda uçak sayısı 115’e ulaşacak

Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında 100 uçakla hedefine ulaşan Pegasus Hava Yolları, 100’üncü uçağına Cumhuriyet adını vermişti. Cumhuriyet, ilk uçuşunu 6 Ekim2023’te İstanbul Sabiha Gökçen-Ankara arasında gerçekleştirdi. Kuyruğunda ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün silüeti ve imzası yer alan uçağın ilk misafirleri, uçağa bindiklerinde özel bir sürprizle karşılaştı. Pegasus Hava Yolları CEO’su Güliz Öztürk, PC2666 sefer sayılı uçuş başlamadan önce uçaktaki misafirlere kısa bir konuşma yaparak, şahsen uğurladı. 26 Ekim’de Cumhuriyet Bayramı’nın 100’üncü yıldönümü kutlamaları kapsamında Pegasus Havayolları, PC-100C uçuş koduyla özel bir uçuş gerçekleştirdi. Cumhuriyet uçağı, Ankara hava sahası üzerinde tur atarak 100 izini bıraktı. 10 Kasım’da da Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak için Cumhuriyet uçağı ile Samsun’a özel bir uçuş gerçekleştirildi.

Cumhuriyet uçağı, Pegasus’un 2012’de imzalanan ve yıllar içerisindeki tadillerle toplam 150 adet uçağa ulaşan Airbus siparişi kapsamında teslim aldığı 75’inci uçak oldu.

Pegasus Hava Yolları’nın halihazırda filosunda 104 uçak bulunuyor. Bu yıl filonun 115 uçağa çıkarılması hedefl eniyor.