Çiğ köfteci Komagene 36 yıllık dönerci Bereket’i aldı

Döner ve çiğ köfte, uluslararası fast food markalarının en büyük rakipleri… Türkiye’nin dört bir yanında her köşe başında bir dönerci veya çiğ köfteci bulabilirsiniz. Online yemek platformlarında da en çok tercih edilen yemeklerin arasında döner ve çiğ köfte yer alıyor… Ekonomist dergisinin en büyük 100 franchise araştırmasına göre Türkiye’nin bir numaralı fast food markası da çiğ köfteci Komagene.

Araştırmaya göre Komagene’nin 2.426 şubesi var. Yörpaş Yöresel Yiyecekler Pazarlama A.Ş. markası olan Komagene adını Kommagene Uygarlığı’ndan alıyor ve ilk şubesini 2005 yılında İstanbul’da açtı. Gebze’de 11 bin metrekare kapalı alanda günlük 80 ton üretim kapasitesine sahip. 200’e yakın ürün yelpazesi var…

Etsiz çiğ köfteyle dünyada da marka olan Komagene’ye dönerci kardeş geldi. 36 yıllık bir geçmişi olan Bereket Döner, Yörpaş ailesine katıldı. Kulislerde Bereket Döner’de bir süredir sıkıntılar yaşandığı ve epey borcu olduğu için satıldığı konuşuluyor. Satışla ilgili son imzalar geçen hafta perşembe atılırkenKomagene Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Ceyhun Tekdemir, “Türkiye’nin önemli markalarından biri olan Bereket Döner’in Yörpaş A.Ş. ailemize katıldığını duyurmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Komagene olarak, Bereket Döner’e ‘Hoş geldin’ diyor, adı gibi kendisinin de bize bereket getireceğine ve Bereket Döner’in tecrübesiyle birleşerek sektörde daha da güçlü bir konuma ulaşacağımıza inanıyoruz” mesajını paylaştı.

1988’de Beyoğlu’nda küçük bir dükkanla yola çıktı

Bu noktada bir hatırlatma yapmak isterim; Tekdemir geçen yıl Eylül ayında verdiği bir demeçte Anadolu’nun 4 bin yıllık lezzeti çiğ köftenin Avrupa’da revaçta olduğunu söylemiş ve “Son yıllarda Avrupa’da hem lezzetli hem de sağlıklı bir besin olması dolaysıyla çiğ köfte oldukça popüler, dönere rakip oluyor. Başta Türkler olmak üzere Avrupalı birçok girişimci çiğ köfte işletmesi açmak için bize talepte bulunuyor” demişti. Sanırım bu satın almadan sonra artık iki marka için de yurt dışında büyüme planları yapacaklar.

Gelelim Bereket Döner’e… Hayrettin Taşkıran’ın kurucusu olduğu Bereket Döner, 1988 yılında Beyoğlu’nda küçük bir dükkanla yola çıktı. Geçen yılın rakamlarına göre 90’ı aşan şubesiyle Türkiye’nin önde gelen döner zincirlerinden biri oldu. 20’ye yakın ülkeye ihracat yapan şirketin kurucusu Taşkıran, geçen yıl Ekim ayında verdiği bir demeçte, Bereket Döner’in büyümeye devam edeceğinin altını çizmiş ve “Şu anda 81 ilde 90’a yakın şubemiz var. Hedefimiz, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutladığımız 2023 yılı bitmeden şube sayımızı 100’e çıkarmak” demişti…

Bu arada Komagene yönetimi bugün İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi’nde devam eden Franchise İstanbul Expo Fuarı’nda satın almayla ilgili özel bir kutlama için toplanacak. Yönetimin yaptırdığı büyük Bereket pastası fuarda kesilecek.