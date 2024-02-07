TÜSİAD’da Murat Özyeğin bırakıyor, yerine İzzet Özilhan mı geliyor?

TÜSİAD’ın olağan genel kurul toplantısı yarın gerçekleştirilecek. İstanbul’da Swissotel the Bosphorus’ta yapılacak genel kurul seçimli ancak Başkan Orhan Turan görevine devam edecek. Genel kurulda Tuncay Özilhan’dan boşalacak Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanlığı’nı ise Ömer Aras devralacak. QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı olan Aras, 2003-2007 yılları arasında TÜSİAD’da yönetim kurulu üyeliği yaptı. 2015 yılından bu yana da Yüksek İstişare Konseyi’nde ve konseyin başkan yardımcılarından biri… Diğer başkan yardımcıları Ömer Koç, Ümit Boyner ve Arzuhan Doğan Yalçındağ’dan oluşuyor… Peki başkanlığa devam eden Orhan Turan’ın yönetim kurulunda değişiklik olacak mı? Kulislerde Turan’ın birkaç isim değişikliği dışında aynı yönetim kuruluyla yola devam edeceği konuşuluyor. Sütaş Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serpil Veral, Sabancı Holding Sanayi Grubu Başkanı, Brisa, Kordsa, Temsa Motorlu Araçlar ve Temsa Ulaşım Araçları Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Alemdar, Dimes CEO’su Ozan Diren, Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu ve Esas Holding CEO’su Çağatay Özdoğru yönetim kurulundaki görevlerine devam edeceği söylenen isimlerden…

Yedekten asile geçecek, Ömer Mert’in de adı geçiyor

Yönetim kurulundaki en büyük değişiklik Fiba Grubu Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Murat Özyeğin ile olacak. Başkan Yardımcısı olan Murat Özyeğin, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'na bağlı Türk Amerikan İş Konseyi'nde (TAİK) Başkanlık görevini üstlendi ve TÜSİAD yönetiminden ayrılma kararı aldı. Yönetime yeni girecek isimler konusunda TÜSİAD kulislerinde biraz nabız yokladım. Yönetim kurulu yedek listesinde olan İzzet Özilhan’ın bu genel kurulda asil listeye dahil olacağı konuşuluyor. Bu geçiş gerçekleşirse dernekte hem Yönetim Kurulu hem de Yüksek İstişare Konseyi Başkanlığı yapan baba Tuncay Özilhan, bayrağı oğlu İzzet Özilhan’a devretmiş olacak.

Kulislerden edindiğim bir diğer bilgi ise Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert’in de yönetim kuruluna gireceği yönünde... Yani Özyeğin ayrılıyor ama onun yerine Fiba Grubu’nu Ömer Mert temsil edecek.

Görünen o ki TÜSİAD’da köklü sanayicilerin çocuklarının ağırlığı artıyor. Son dakika bir değişiklik olmazsa eski başkan yardımcılarından Sinan Tara’nın oğlu Mehmet Tara ve Onursal Başkan Erkut Yücaoğlu’nun oğlu Bedii Can Yücaoğlu yeni dönemde de yönetimde olacak. Şimdi onlara İzzet Özilhan katılacak. Bu arada Serpil Veral de eski başkanlardan Muharrem Yılmaz’ın kardeşi… Yedek üyeler arasında da eski başkanlardan Cem Boyner’in kızı Ayşe Boyner, Bülent Eczacıbaşı’nın oğlu Emre Eczacıbaşı ve Erol Bilecik’in oğlu Kaan Bilecik var.