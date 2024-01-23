Bu yıl açılması planlanan bağ oteli Monreve Torbalı gün yüzüne çıktı!

Monreve Group, Arkas Holding’in patronu Lucien Arkas ve eşi Merve Arkas’ın kurduğu bir şirket. Merve Arkas’ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Monreve Group, ilk otelini 2022 yılında İzmir Alaçatı’da açtı. Arkas Sanat Koleksiyonu’ndaki eserlerin reprodüksiyonlarıyla dekore edilen Monreve Alaçatı, her birinin farklı hikayesi olan 16 odalı butik bir otel… Yılın 12 ayı açık olan otel ayrıca kapalı grup etkinliklere de hizmet veriyor. Grubun bir diğer yatırımı olan İtalyan restoranı Montiano da Akdeniz ve İtalyan mutfağından lezzetleri Lucien Arkas Bağları’nın şarapları eşliğinde müşterileriyle buluşturuyor. Alaçatı’nın ardından restoranın bir şubesi Montiano Mistral, İzmir’de geçen yıl eylül ayında kapılarını açtı. Eşi Lucien Arkas’ın tutkusuyla başlayan Arkas Koleksiyonu’ndan ilham alarak Alaçatı’da turizm yatırımlarına başladıklarını söyleyen Merve Arkas, şimdi yeni yatırımları için kolları sıvamış durumda… Zira Monreve Group, ikinci otel yatırımını Torbalı’da Lucien Arkas Bağları’ndaki arazide hayata geçiriyor.

Bu yıl içinde açılması planlanan ve sürdürülebilirlik odaklı inşa edilen bağ oteli konseptli Monreve Torbalı’da 14 standart, üç adet de bağlantılı süit yer alacak. Monreve Torbalı, doğal ve geri dönüştürülebilir malzemelerden yapılmış tekil binalardan oluşacak. Monreve Torbalı otelinde de Alaçatı’daki gibi Montiano Restaurant yer alacak.

Merve Arkas sosyal iş ağında projenin fotoğraflarını da paylaştı… Arkas, paylaşımında, “Çok yakında hayata geçmesini planladığımız Monreve Torbalı, İzmir Torbalı’da 1.168 dönümlük arazide Türkiye’nin en büyük, tek parsel organik bağında inşa ediliyor” dedi. Bu arada Monreve Group’un yatırımları bunlarla bitmeyecek. Sırada Monreve Patisserie ve yurt dışında butik otel projeleri var…

Havalimanında Novikov için inşaat başladı

Geçen yıl İstanbul Havalimanı Dış Hatlar’daki yeme içme alanına yerli ve yabancı birçok markanın ilgi gösterdiğini yazmıştım. O yazıda Arkadiy Novikov’un kurucusu olduğu ünlü Rus restoran-bar zinciri Novikov ile büyük bir alan için görüşmelerin devam ettiğini vurgulamıştım. İşte o görüşmeler sonuçlandı ve Novikov, İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Giden Yolcu Terminali’nde açacağı restoran için startı verdi. Mandarin Oriental İstanbul’da müşterilerini ağırlayan ve Bodrum’da da şubesi olan Novikov, önümüzdeki aylarda havalimanında da kapılarını açacak. Novikov’un tarihi 1991 yılına kadar uzanıyor. Arkady Novikov ilk restoranı Sirena’yı o yıl açtı. Arkadiy Navikov, ilk Novikov Restaurant&Bar’ı ise Londra’da 2011 yılında açtı. Novikov’un Londra ve İstanbul dışında Dubai, İbiza, Doha, Cidde, Miami ve Sardunya Adası’nda restoranları bulunuyor.