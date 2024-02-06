İki yılda dikilecek her üç türbinin biri Enerjisa Üretim’in olacak

Türkiye’nin en büyük özel sektör elektrik oyuncusu olan Enerjisa Üretim, mevcut üretiminin yüzde 60’ya yakınını yenilenebilir kaynaklardan sağlıyor. Sabancı ve EON’un ortak olduğu şirkette hedef 4.000 MW olan toplam kurulu gücü 5.000 MW’ın üstüne taşımak. Bu hedef doğrultusunda yatırımlar devam ediyor. 1000 MW’lık yenilenebilir enerji projeleri için 1.2 milyar dolarlık yatırıma birkaç yıl önce start verildi. Bu projelerin büyük bölümü 2024 ve 2025’te devreye alınacak. Türkiye’de önümüzdeki iki yılda devreye alınacak rüzgar projelerinin ise yarıya yakını Enerjisa Üretim’in olacak.

Yatırımlarını konuşmak için buluştuğumuz Enerjisa Üretim CEO'su İhsan Erbil Bayçöl, “Hissedarlarımıza üç yıl önce bütün büyümemizi rüzgar ve güneşte yapacağız diye söz verdik. Aydın, Çanakkale, Balıkesir ve Muğla’daki projeleri kapsayan 1.000 MW’lık rüzgar santralleri o sözün bir parçası. Türkiye önümüzdeki iki yıl içinde 2.500 MW rüzgar santralini işletmeye alabilecek. Bunun da 1.000 MW’ını biz yapmış olacağız. Hatta dikilen her üç rüzgar türbininden minimum birisi Enerjisa Üretim’in olacak” diye konuştu.

Hedef elektrik ve gaz ticaretinde tüm dünyaya yayılmak

2026-2027’den sonra da büyüme adımları olacağını kaydeden Bayçöl, depolamalı elektrik üretimine yatırım yapacaklarını ifade etti. Bayçöl, “500 MW’lık proje için ön lisans aldık. Bunların çoğu Trakya’da, bir kısmı Samsun’da. Proje geliştirme sürecindeyiz. 2026’da yatırıma başlarız diye planlıyoruz. Amacımız o 500 MW’ı 1000’e doğru yaklaştırabilmek” dedi.

İhsan Erbil Bayçöl, elektrik ticaretini büyütmek istediklerini de vurguladı. Bayçöl, şunları söyledi: “Macaristan ve Hollanda’da şirket kurduk. Geçen yıl merkez Avrupa’ya giriş yaptık. Şu anda 12’den fazla Avrupa ülkesinde toptan elektrik ticareti yapıyoruz. Bu sayıyı 20’nin üzerine çıkaracağız. Orta ve uzun hedefimiz tüm dünyada elektrik ve doğalgaz ticareti oyuncusu olmak. Karbon ve karbon sertifikaları ticaretinde dünyada yüzde 2 payımız var. Beş kıtada yaptığımız karbon ticareti bizim için bunun ilk adımı oldu.”

Yatırım yapılacak bölgeye sosyolog gönderiyor

Enerjisa Üretim’in İstanbul Merkezi’nde iki önemli bölüm var. Bunlardan biri tüm santrallerin yönetildiği merkez. Sadece Türkiye’deki değil Nijerya veya Amerika’daki santraller bu merkezden takip edilebiliyor. Siber güvenlik merkezinde ise şirkete ve dışarıya hizmet veriliyor. Şu anda takip anlamında 1000 MW’lık güce ulaşılmış durumda. İhsan Erbil Bayçöl ile söyleşimizden başka ilginç detaylar da var. Şirkette yatırım yapılacak lokasyonları seçmek için çalışan ayrı bir ekip var. Bu ekip sadece rüzgar potansiyeline değil habitata, kuş güzergahlarından devletin otoyol ve havalimanı yatırım planlamalarına kadar bir çok detaya bakıyor. Bu kadro çalışırken bölgeye sosyologlar gönderiliyor. Orada yaşayan sosyologlar eğitimden yaşama her alanı inceliyor. Böylece orada şirketin nasıl katkı sağlayabileceği önceden belirleniyor.

Bir rüzgar santralinde tüm çalışanlar kadın olacak

Enerjisa Üretim’de 1200 kişi çalışıyor. Bunun yüzde 20’si kadın. Şirket rüzgar santrallerinde kadın çalışan istihdamını artırmak ve yeni mezun kadın mühendislere kariyer ve gelişim fırsatı sunmak için 'Rüzgarı Enerjiye Dönüştüren Kadınlar Programı'nı geliştirdi. Rüzgar ve güneşte yüzde 60’dan fazla kadın çalışan oranı hedefi koyduklarını belirten İhsan Erbil Bayçöl, şunları söyledi: “Bu hedefi yeni koyduk. Şu anda yüzde 20’lerdeyiz teknik kadroda. 1000 MW’lık yatırım kapsamında 10-12 santral olacak. Hedefimiz o santrallerin en az birinde tüm çalışanların kadın olması. Teknisyen ve yönetici yetiştirmeye başladık. Bir santralde 10-12 kişilik kadro ve bakım desteği veren 10-15 kişi oluyor. Bunun tamamının kadın olmasını hedefliyoruz. Türbin tedarikçimiz Enercon’dan da çalışanlar olacak. Dolayısıyla en az 50 kişilik bir kadın kadrosu oluşturmak demek bu.”