10. Uluslararası Seramik Çalıştayı, 12 ülkenin sanatçılarını Kuşadası’nda buluşturdu

Göçtur Turizm kurucusunun ismini taşıyan ve ağırlıklı olarak sanat, kültür ve eğitim konularında faaliyet gösteren Mehmet Nuri Göçen Kültür, Eğitim ve Sanat Vakfı (Mehmet Nuri Göçen Vakfı) tarafından düzenlenen 10. Uluslararası Seramik Çalıştayı, Türkiye’den ve dünyanın çeşitli ülkelerinden 27 seramik sanatçısını bir kez daha Kuşadası’nda bir araya getirdi.

Seramik sanatçısı Mehmet Tüzüm Kızılcan’ın liderliğinde gerçekleşen çalıştaya, Pine Bay Hotels & Resorts, ev sahipliği yaptı. 22 ülkeden gelen katılımcılar, geçmişte tümüyle makilik olan ve Göçtur’un girişimiyle yeşillendirilen bir koyda yer alan Pine Bay Hotels & Resorts’da konakladılar.

Çalıştay Kapanış Sergisi ve Kokteyli, Göçtur girişimiyle restore edilen Eski Tabakhaneler’de (Old Town Tanneries) gerçekleştirildi. Kokteyl sonrası, yine Göçtur bünyesinde faaliyete geçirilen ve beldeye kazandırılan ilk dünya markası olma özelliği taşıyan DoubleTree by Hilton Kuşadası’nın en üst katında yer alan seçkin mekân Gió Rooftop Restaurant & Lounge’da bir kapanış yemeği de düzenlendi.

Kapanışta konuşan, Mehmet Nuri Göçen Kültür Eğitim ve Sanat Vakfı Başkanı Naile Göçen Çukurova, sanatın yaşamı güzelleştirme ve zenginleştirme özelliğine vurgulayarak şu yorumu yaptı: “Farklı kültürleri ortak bir dilde birleştiren sanat, bizlere bu kültürleri tanıma, bu kültürlerdeki farklı olayları sorgulama ve öğrenme fırsatı veriyor; dünya barışına katkı yapıyor. Seramik, insanı ve doğanın dört elementini bir araya getiren bir sanat dalı. Kil, yani toprak, sanatçının parmaklarında şekillenirken su ve hava ile besleniyor, fırında yani ateşte son halini alıyor. Seramik sanatının uluslararası bir buluşması haline gelen çalıştayımızın 10. yılına ulaşmış olması çok özel ve sevindirici.”

Çalıştayın daha fazla insanın sanat ve seramikle buluşmasına katkı sağladığını vurgulayan Pine Bay Hotels & Resorts Genel Müdürü Rena Çukurova’nı verdiği bilgiye göre, yıllar içerisinde çalıştaylara katılan sanatçıların bir kültür mirası oluşturan bine yakın sanat eseri, kuruluşın otellerimizdeki yaşam alanlarında sürekli olarak sergileniyor. Ayrıca otellerde yer alan ‘Vintage’ mağazalarında satılan eşyalar ve koşudan elde edilen gelirler, vakıf tarafından öğrenci burslarına kaynak olarak aktarılıyor.